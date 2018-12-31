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熱血衝一波！三仙台迎2019第一道曙光　凌晨卡位很重要

點評：重要時間快點筆記起來＞＜
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▲2019年第一道曙光　台東三仙台。（圖／西西和Q米提供）

▲2019年第一道曙光在台東三仙台。（圖／西西和Q米提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

許多民眾的跨年行程裡不外乎就是要看到2019年第一道曙光，但是你決定好要去哪一個地點欣賞了嗎？部落客西西和Q米就在《旅遊超爽的》分享2019年第一道曙光出現的地點，不想錯過的民眾千萬要注意！

▲2019年第一道曙光　台東三仙台。（圖／西西和Q米提供）

▲三仙台為台東的一座小島。

台東因為面向太平洋，有著綿延的海岸線通常是許多遊客賞曙光的首選之地，而台東三仙台除了有著特殊的自然景觀，像是海蝕柱、壺穴、隧道型海蝕門等海水侵蝕過後的獨特岩石，更重要的是有許多民眾每年到此朝聖曙光。

▲2019年第一道曙光　台東三仙台。（圖／西西和Q米提供）

▲天尚未亮，已經有許多民眾爭相前往。

▲2019年第一道曙光　台東三仙台。（圖／西西和Q米提供）

▲三仙台遊客服務中心除了會有歌手表演，也將販售各式小吃。

想要欣賞第一道曙光的民眾需要注意時間點，根據中央氣象局的預估2019年台東三仙台的曙光出現時間為清晨5點16分，日出時間是清晨6點35分，同時也是本島最早出現日出之地，因此想要先行卡位的民眾建議可以提早出發至三仙台遊客中心等候，每年元旦都會有迎曙光的相關活動，因此許多遊客都會在約莫凌晨三、四點時候，前往卡位，深怕錯過看見曙光的重要時刻。

▲2019年第一道曙光　台東三仙台。（圖／西西和Q米提供）

▲海邊有拉起警戒線，請勿隨意超過以身試法，務必注意自身安全。

▲2019年第一道曙光　台東三仙台。（圖／西西和Q米提供）

▲看到陽光露臉，等待的時間都值得了，提醒民眾欣賞美景同時記得將自身垃圾帶走，讓景點不受破壞。

台東三仙台
地址：961台東縣成功鎮

關鍵字： 三仙台 第一道曙光 曙光 日出 台東旅遊 2019跨年

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