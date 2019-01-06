東區人氣港式餐廳奶茶王　招牌豉油皇炒麵超夠味！

點評：港式快餐廳真的超好吃！

文、圖／三高sir

奶茶王是東區比較新的港式茶餐廳，白綠的裝潢配色有那麼一點何洪記的樣子（華麗度不同），店內寬敞但是下午客人卻不多，來過兩次的經驗並不壞（餐食優於常見水準），只是訂價也相對高，就缺乏物美價廉的感覺，畢竟開在這裡租金肯定很可觀。

＜文哥豉油皇炒麵 NT$230＞

兩訪下來豉油皇炒麵是最夠水準，炒出了鍋氣，豉油微甜、醬味倒非很濃，但香味是有，以一層恰好的潤澤油度包裹著麵體，不過於乾身、再加上其嚼度，愈吃愈合意。

＜法蘭西多士/凍鴛鴦 NT$120＞

午茶時間有組合優惠，這兩樣都不錯，吐司外層的漿不會太厚，整體味道比例(花生醬、糖、油)的感覺也還ok。

＜南洋星洲炒米 NT$230＞

不曉得是不是失誤，咖哩粉炒出來已經帶有苦味，以配料品質和米粉質感來看，很難去稱讚它，與炒麵相比落差真大，可能不是同一個師傅炒的吧，還好鹹檸七好喝，鹹檸檬很夠味。

＜黯然消魂飯 NT$190＞

這裡的叉燒就是少了那股炙烤香味，相對來說既不是挺鹹香、也不太蜜，帶有脂肪的柔嫩梅花肉質是很易入口，就是整體味輕了點，想起之前造訪過的香港全球美食美式餐廳，他們的自製叉燒好味，可惜這樣便宜又好吃的小館歇業了。

奶茶王香港茶餐廳

地址：台北市大安區光復南路280巷46號

營業時間：AM11:00～PM9:30 （周一休）