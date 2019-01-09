阿布達比超美機場！朝聖金光閃閃天花板

點評：這太酷了吧＞＜下次轉機到這裡轉～～～

▲阿布達比機場大廳。（圖／莓姬貝利 • 食事旅行提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

機場對於每個國家可以說是門面的象徵，旅客在下飛機的第一眼所見到的並非知名地標，而是當地機場的樣貌，因此近年來各國的機場無論是在設備或者是裝潢，皆有做了不同的裝修及擴建，部落客莓姬貝利 • 食事旅行就在《旅遊超爽的》分享她轉機時見到的金碧輝煌天花板設計，讓人眼睛為之一亮。

▲蜂窩狀的設計往上延伸，近看非常壯觀。

位於阿拉伯聯合大公國的阿布達比國際機場，為杜拜之後阿聯國內第二大的機場，其內部大廳的天花板因為有著巨大蜂窩狀組織樣子的設計，金光閃閃模樣，吸引許多旅客駐足拍照留念。阿布達比國際機場曾獲選2017旅客票選讓人感到放鬆的機場。



除此之外，在機場內還能感受到滿滿的中東風情，從旅客們大多頭上有包頭巾的男女旅客外，在紀念品商店更可以看到有阿拉伯特色的紀念品商店，像是童話故事中常看到神燈及各式不同珠寶，再到沙漠駱駝的周邊產品，若造訪或者在阿布達比機場轉機的民眾，不妨可以逛逛，感受濃厚的當地特色。

▲從紀念品就能感受到中東的沙漠特色，連樂高玩具都出現駱駝樣式的設計。

阿布達比機場

地址：阿布達比 - 阿拉伯聯合酋長國