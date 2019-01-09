ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

阿布達比超美機場！朝聖金光閃閃天花板

點評：這太酷了吧＞＜下次轉機到這裡轉～～～
ETtoday旅遊雲

▲阿拉伯聯合大公國 阿布達比國際機場。（圖／莓姬貝利 • 食事旅行提供）

▲阿布達比機場大廳。（圖／莓姬貝利 • 食事旅行提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

機場對於每個國家可以說是門面的象徵，旅客在下飛機的第一眼所見到的並非知名地標，而是當地機場的樣貌，因此近年來各國的機場無論是在設備或者是裝潢，皆有做了不同的裝修及擴建，部落客莓姬貝利 • 食事旅行就在《旅遊超爽的》分享她轉機時見到的金碧輝煌天花板設計，讓人眼睛為之一亮。

▲阿拉伯聯合大公國 阿布達比國際機場。（圖／莓姬貝利 • 食事旅行提供）

▲蜂窩狀的設計往上延伸，近看非常壯觀。

位於阿拉伯聯合大公國的阿布達比國際機場，為杜拜之後阿聯國內第二大的機場，其內部大廳的天花板因為有著巨大蜂窩狀組織樣子的設計，金光閃閃模樣，吸引許多旅客駐足拍照留念。阿布達比國際機場曾獲選2017旅客票選讓人感到放鬆的機場。

除此之外，在機場內還能感受到滿滿的中東風情，從旅客們大多頭上有包頭巾的男女旅客外，在紀念品商店更可以看到有阿拉伯特色的紀念品商店，像是童話故事中常看到神燈及各式不同珠寶，再到沙漠駱駝的周邊產品，若造訪或者在阿布達比機場轉機的民眾，不妨可以逛逛，感受濃厚的當地特色。

▲阿拉伯聯合大公國 阿布達比國際機場。（圖／莓姬貝利 • 食事旅行提供）

▲從紀念品就能感受到中東的沙漠特色，連樂高玩具都出現駱駝樣式的設計。

阿布達比機場
地址：阿布達比 - 阿拉伯聯合酋長國

關鍵字： 阿布達比機場 阿拉伯聯合大公國旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

每次恩愛就翻肚變「死魚」　法鬥老公傻眼：能給點反應？

推薦閱讀

撒哈拉沙漠數星星　摩洛哥4大皇城你去過？

杜拜轉機挑戰最新景點！「阿布達比羅浮宮」半日來回

阿布達比、杜拜奢華假期！　8星級飯店、水舞秀驚豔四方

重遊古文明歷史　埃及世界遺產之旅

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

微風南山各樓層餐飲品牌全攻略

高雄駁二「棧庫群」開放新景點超好拍

苗栗炮仗花開了！朝聖黃金瀑布花海

新景點！解秘瑞穗「南歐莊園城堡」

第一次就上手的湖景輕露營

泰國落地簽證免費延長至4月30日

香港最好吃素食餐廳「心齋」登台　

新莊超霸氣草莓蛋糕　草莓多到炸出來

台中299吃到飽！還能拍網美照

熱門行程

最新新聞更多

高雄山中仙境「百株河津櫻」綻放！

小馬爾地夫！4月直飛越南芽莊

阿布達比超美機場！天花板金光閃閃

2019全球最好用護照　台灣29名

太原夜市脆腸！獨門醬料不能錯過

古亭站創意炸物鹹酥雞加麻油超香

揭曉「2018全球準點航空排名」！

《拜託了便利商店》揭星座開運料理

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366