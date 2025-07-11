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苗栗華陶窯最新親子體驗！捏陶、玩生態　賞自然綠意庭園

▲▼華陶窯體驗。（圖／業者提供）

▲華陶窯推出最新親子活動體驗。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假親子出遊去哪玩？不妨走進苗栗山林，體驗陶藝與自然結合的療癒時光！位於苗栗苑裡鎮、擁有豐富自然景觀與人文底蘊的「華陶窯」，將於7月16日起推出親子活動，分別於每周三舉辦「小小陶藝家」創意捏陶體驗、每周四推出「小小陶花園」綠意盆栽共創課程，邀請親子一同遠離城市喧囂，走進蟬鳴蛙叫與蝶舞花開的陶花園，享受兼具自然探索與手作樂趣的夏日假期。

走入華陶窯位於火炎山麓的園區，映入眼簾的是綠意盎然的林園景致。旅人可在導覽員陪同下，漫步於充滿生命力的山林之中，觀察植物細節、聆聽蟬聲與蛙鳴，親近自然、體驗生態之美。不論是觀察花草、撿拾小果實，或駐足欣賞一草一木，都是與孩子共度珍貴親子時光的最佳安排。

▲▼華陶窯體驗。（圖／業者提供）

▲旅客可以親手捏陶，或打造自己的綠意盆栽。

周三限定的「小小陶藝家」活動，是深受親子喜愛的體驗亮點。在專業陶藝老師指導下，大小朋友一同動手捏陶，透過簡單易上手的手捏技法，自由揮灑創意，完成獨一無二的陶藝作品。過程中一邊欣賞窗外山林美景、一邊創作與嬉笑，不但寓教於樂，也留下滿滿的童年回憶。

每周四登場的「小小陶花園」則結合生態觀察與園藝創作，由華陶窯資深園藝師帶領，親子一同走入園林尋找種苗與枝條，透過實地探索、收集自然素材，再將其裝進陶器中覆土植苗、妝點美化，打造專屬於自己的綠意盆栽。不僅能帶回家延續自然氛圍，也讓孩子透過過程認識植物與生命的成長。

華陶窯表示，「小小陶藝家」與「小小陶花園」兩項活動均強調親近自然與環境教育精神，歡迎家長與孩子一同參與，創造人親土親的美好夏日時光。更多活動資訊可洽詢華陶窯客服中心，或上華陶窯官方網站查詢。

關鍵字： 苗栗旅遊 華陶窯

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