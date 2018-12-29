元旦連假「15主題樂園」優惠一次看！麗寶推免費、義大第2人199

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▲這個元旦連假，台中麗寶樂園推出12歲以下免費的優惠。（圖／麗寶樂園提供）

記者曹悅華／台北報導

元旦4天假期開跑，為吸引出遊人潮，全台15家主題樂園元旦紛紛推出跨年系列活動搶客，像是台中麗寶樂園就推出12歲以下免費；高雄義大世界第2人199元；新竹六福村則是身分證字號含有0或4即享520元優惠，民眾可多加利用。

交通部觀光局表示，元旦4天連假，全台15家主題樂園推出跨年系列活動，優惠方案如下：

1.雲仙樂園空中纜車加套餐或住宿優惠

2.六福村主題樂園歡慶40周年身分證字號含有0或4即享520元優惠

3.萬瑞森林樂園山訓漆彈套票399元

4.西湖渡假村跨年倒數歡樂反毒宣言

5.麗寶樂園賞花博玩麗寶12歲以下免費

6.東勢林場遊樂區早鳥門票160元起

7.泰雅渡假村入園199元

8.九族文化村全新設施西班牙海岸登場

9.劍湖山世界699元

10.尖山埤江南渡假村名字有江南免費入園

11.義大世界第2人199元

12.8大森林樂園108元入園

13.綠舞莊園日式主題遊樂區3人同行1人免費

14.遠雄海洋公園宜花東鄉親3人同行1180元

15.怡園渡假村2人同行1人免費

▲義大遊樂世界祭出第2人199元。（圖／取自義大世界臉書）

另外，觀光局說明，許多主題樂園也與公共運輸結合規劃超值方案，像是小人國主題樂園憑合作客運享450元特價、六福村主題遊樂園憑大眾運輸證明享門票599元、西湖渡假村享購300元門票或車票優惠、麗寶樂園享統聯客運加門票優惠、東勢林場遊樂區搭客運享入園160元、九族文化村搭配台灣好行套票只要1160元、劍湖山世界憑台西客運台灣好行票根只要450元還有跨年免費接駁、遠雄海洋公園憑花蓮客運到園門票兌換50元抵用券，詳細優惠內容請洽全台主題樂園網查詢。

最後，觀光局提醒民眾，出遊前先蒐集相關交通旅遊資訊並做好行程及訂房規劃，並多使用公共運輸工具出遊，全台旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢熱線0800-011765，連假期間皆照常提供服務。