札幌人的海鮮廚房！早餐就吃二条市場超鮮生魚片丼

▲北海道二条市場必吃生魚片早餐。

記者李姿儀／日本報導、攝影

位於北海道札幌市區的二条市場，被稱為「札幌人的海鮮廚房」，市場裡的各式乾貨、新鮮海產、當季蔬果令人眼花撩亂，如果住的是可以開伙的包棟型民宿，還可以買菜回房裡大展身手，徹底融入當地生活。逛累了市場裡還有新鮮的海鮮丼飯，走進店裡一看，櫻花妹也坐在店內大啖豐富的生魚片早餐！

▲▼北海道二条市場有滿滿的海鮮、乾貨，不少當地人會來這裡採購。

▲▼北海道二条市場有札幌人的海鮮廚房美稱。

距離札幌車站走路15分鐘的二条市場，被稱為札幌人的海鮮廚房，主打新鮮海產。市場雖然不是特別大，但麻雀雖小五臟俱全，不少當地人都會來這裡採買魚貨。各種螃蟹一字排開，帝王蟹、毛蟹、花咲蟹，通通任挑選。

▲▼在地方上小有人氣的小熊商店，大清早就吃得到海鮮丼，還有奶香濃郁的哈密瓜冰淇淋。

▲奶香濃郁的哈密瓜冰淇淋。

網路上能看到當地海鮮丼飯名店「大磯」頗受好評，若是想來點不一樣的，則可以考慮「小熊商店」，在冬季還有提供限定版的哈密瓜鮮奶冰淇淋！老闆娘浦口表示，店裡最大的特色就是新鮮海產，店裡的人氣品項分別為八種海鮮丼飯、吃得到蟹肉、海膽、鮭魚卵的三色丼飯，以及鮭魚、鮭魚卵、干貝組成的海鮮丼飯，價格分別為1780、2880、1480円，從早上7:30就開始營業，從早餐就可以來光顧，下次到札幌不妨用生魚片來開啟美好的一天吧！



札幌二条市場

地址：札幌市中央區南3條東1～東2丁目

營業時間：07:00-18:00