將目的地反過來查！買「便宜商務艙、搭機升等」全攻略





▲Skyscanner特別整理出「商務艙全攻略」。（圖／Skyscanner提供）

旅遊中心／綜合報導

跨年4天、春節9天連假緊接著來，不少人會計劃出國旅行，平時都搭經濟艙的你，想零成本升級高艙等並不是夢想。旅遊搜尋引擎Skyscanner特別整理出「商務艙全攻略」，整理出哪些人最容易獲得升等的機會，一起學起來，看能不能成為幸運兒。

1. 散客

基本上，能被升等的機位並不多，往往可能只有一個機位能夠被升等，因此當旅客是獨自旅行，而非兩人或團體出遊時，被升等的機會也會大幅提升。

2. 注意自身穿著

畢竟搭乘商務艙是一種身分地位的象徵，因此穿著得宜的旅客比較容易受到航空公司的青睞，所以出國旅遊時，建議還是穿著乾淨、體面，除了給別人留下好印象，或許也能替自己帶來被升等的機會。

▲登機門候機旅客（示意圖／記者季相儒攝）

3. 對地勤人員友善

是否能夠被升等往往是由地勤所決定，因此當您對的態度友善，給地勤人員留下好印象時，地勤人員也會比較樂於將被升等的機會給你。但無論是否被升等，建議還是要體恤地勤人員的辛勞，對他們投以鼓勵及肯定。

4. 加入會員

航空公司多半會傾向將機會留給熟客，因此加入航空公司的會員（熟客計畫）或是成為忠誠旅客，都會比別人更有機會得到可貴的升等機會。

5. 早到或晚到

航空公司大部分會超賣機位，以防止旅客臨時改變行程或是退票，因此常常會遇上經濟艙超賣的情況，這時候航空公司就會透過找尋願意接受補償金而更改航班的旅客，或是提供升等來因應超賣的情形。因此，Skyscanner建議旅客不妨早到或晚到，搞不好可以恰巧遇上升等的機會。

▲規劃旅程時，不妨搜尋看看其他國家，或是從目的地反向查回來。（示意圖／記者彭懷玉攝）

買到便宜商務艙機票的5個小秘訣



1. 不從台灣出發

規劃旅程時，不妨搜尋看看其他國家，或是從目的地反向查回來。像是印尼、菲律賓馬尼拉飛往歐洲的航線，或是南韓、越南飛往美洲的航線有時會出現意想不到的商務艙票價。

2. 安排轉機

如果旅客不排斥轉機，不妨嘗試搜尋看看鄰近的城市，像是想前往巴黎的旅客，可以比較看看阿姆斯特丹或是倫敦的票價，有時候會意外發現便宜的商務艙，同時還可以多玩一個城市，一舉兩得。

3. 關注全球政治情勢

全球政治局勢也會造成影響，無論是政局動盪或是經濟上受到制裁，都會影響到商務艙的機票價格，旅客可以多觀察國際局勢，或許能夠趁機撿到便宜的商務艙機票，只是在政局較為動盪的時候前往這些國家旅遊還是得注意自身安全。

4. 選搭亞洲短程航班

短程的亞洲航線也不失為體驗商務艙的好選擇，除了門檻較低，行程安排上也較為彈性，像是香港往返曼谷就常常有一萬左右的商務艙，或是有時候會剛好遇上商務艙買一送一的促銷活動，想搶便宜的旅客可別錯過，根據Skyscanner資料顯示，商務艙最便宜的五大城市，包含：香港（平均價格9,808元）、沖繩（平均價格13,931元）、南京（平均價格14,341元）、首爾（平均價格15,484元），以及河內（平均價格16,505元）。

▲商務艙票價跌幅前五大的目的地、商務艙最便宜的五大城市 。（圖／Skyscanner提供）

5. 善用里程數

長途航線的商務艙價格動輒破10萬元，對旅客而言可說是不小的負擔，Skyscanner建議精打細算的旅客不妨先買張能升等的經濟艙機票，再透過自身累積的里程數或是到網路上買足以升等的里程數，就有機會以不到10萬元的價格，在漫長的飛行過程當中享受尊榮的服務。根據資料顯示，去年商務艙票價跌幅前五大的目的地，包含土耳其的伊斯坦堡、美國紐約、杜拜，以及巴塞隆納，旅客不妨趁著機會前往。