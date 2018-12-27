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呼叫灰姑娘！高跟鞋教堂首次跨年29日起連3天　全台最浪漫　

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▲高跟鞋教堂。（圖／取自2018跨年心愛的告解 幸福嘉年華官網。）

▲高跟鞋教堂首次舉辦跨年活動。（圖／取自2018跨年心愛的告解 幸福嘉年華官網，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

嘉義人氣景點高跟鞋教堂，在今年11月份舉辦了找尋高跟鞋主人活動，跨年連假12月29、30、31日連三天舉辦，跨年心愛的告解幸福嘉年華，也是高跟鞋教堂第一次的跨年活動，邀請民眾一同欣賞音樂劇、光雕秀，過個不一樣的浪漫跨年夜。

跨年心愛的告解幸福嘉年華連三天有各種精彩活動，像是灰姑娘不丟玻璃鞋音樂劇、劇場光雕秀、戶外電影院、告解室、親子設施與歡樂幸福市集，白天遊客可以在高跟鞋教堂前拍美照、逛市集，還可到11月新開幕的「高跟鞋仙履奇緣AR互動體驗館」感受童話故事幸福氛圍，夜晚再賞光雕秀或到天幕電影院看場浪漫電影。

▲高跟鞋教堂。（圖／取自2018跨年心愛的告解 幸福嘉年華官網。）

▲高跟鞋教堂浪漫打卡點。

灰姑娘不丟玻璃鞋音樂劇晚間6點到8點登場，需購票入場音樂劇草地觀賞區票原價350元，早鳥票250元；音樂劇座椅觀賞區票原價500元，早鳥票400元，皆加贈100元消費券且可於攤位消費抵用嘉義縣市居民出示身分證，現場購票可享7折優惠。光雕秀每天晚間5點至6點登場，親子同樂、戶外電影院、歡樂幸福市集連三天從早上10點到晚間5點不間斷。

▲高跟鞋教堂。（圖／嘉義縣政府提供。）

▲灰姑娘不丟玻璃鞋音樂劇。（圖／嘉義縣政府提供。）

另外，明年2019年2月底，雲嘉南濱海國家風景區管理處特別與日本SIG光雕公司合作，引進天幕電影院，讓民眾可以躺在高跟鞋教堂的草地上以360度視角欣賞電影，浪漫再升級。

高跟鞋教堂園區
日期：12/29 、 12/30、12/31三天
地址：嘉義縣布袋鎮海興街6號

＊詳細內容請參照

關鍵字： 嘉義旅遊 高跟鞋教堂

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