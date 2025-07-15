易遊網「日韓機票250元起」周三開搶　老爺首推8600雙城各住一晚

▲「周間天天搶」每周三推出日韓泰越機票含稅250元起的驚喜價。（圖／易遊網提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

台北夏季旅展將於7月18日展開，易遊網搶先於今（15日）起推出「易遊網25周年慶」活動，「周間天天搶」每周三推出日韓泰越機票含稅250元起的驚喜價，是其中必搶項目。而老爺酒店集團首度推出「8,600元雙城遊記住宿套券」，可跨城市入住酒店、行旅各一晚，將從18日開賣。

▲「周間天天搶」每周三推出日韓泰越港機票含稅250元起的驚喜價。（圖／翻攝自活動官網）



易遊網

易遊網祭出「周間天天搶」活動，周一必搶250元「環島之星萌旅號」一日套票、周二以25元銅板價就可入手出國eSIM、周三推出250元與2,500元日韓泰越港等機票激省價、周四主打2,500元國外團體旅遊抵用金、周五得鎖定525元與2,025元飯店超甜價。此外，還有周周開搶的超殺折扣碼也不容錯過，最高可享單筆現折2,500元。





▲易遊網「25週年慶」天天抽攻略。點圖放大。



活動期間連續25天，天天將抽出3名幸運得主，可獲得來回機票、飯店住宿券或團體旅遊5,000元抵用金，包括「全日空東京商務艙來回機票」、「長榮航空洛杉磯來回機票」、「阿聯酋航空盲抽來回機票」、「國泰航空香港來回機票」，以及「台南晶英酒店」、「台北時代寓所」、「宜蘭綠舞國際觀光飯店」，只要於易遊網APP下單滿2,500元，即可獲得抽獎資格，每筆訂單最高可累積25次抽獎機會。

▲南方航空飛杜拜18,045元起，價格直逼短程機票。



透過易遊網訂機票也有優惠，舉凡德威航空全航線下殺85折起，飛韓國單程含稅最低2,674元起；澳門航空到澳門玩，來回含稅最低4,482元起；新加坡航空推出新加坡航線85折起，來回含稅最低8,221元起；南方航空精選航點兩人以上享9折優惠，飛雪梨來回含稅15,154元起、飛杜拜18,045元起，價格直逼短程機票。

▲台中7月全新開幕「歐酷飯店」，每晚含稅3,800元起，加贈一小時延遲退房。



除了機票外，國內飯店也推出獨家超值價，台中7月全新開幕「歐酷飯店」，融合舊城靈魂與現代生活美學，每晚含稅3,800元起，加贈一小時延遲退房；「名人堂花園大飯店」全房型含早餐下殺5折起，每晚含稅6,435元起，館內設施多元是暑假溜小孩推薦飯店；南台灣渡假勝地「墾丁凱撒大飯店」，則祭出指定旺日不加價，含早餐下殺54折起，每晚含稅4,025元起。

▲礁溪老爺推出「悠然假期三天兩夜住宿券」每張17,300元，享雙人入住洋式標準套房含早餐，加贈一晚雲天自助晚餐。（圖／老爺酒店集團提供，下同）

老爺酒店集團

台北國際夏季旅展7月18日登場，老爺酒店集團同步中午12點起線上開賣，共推出17款住宿與餐券商品，主打「暑期慢旅行」概念。最大亮點為首推的「8,600元雙城遊記套券」，可選擇入住北投或知本老爺一晚，加上台南或台中大毅老爺一晚，跨城體驗溫泉與都會風情。

▲知本老爺推出「宜居台東五天四夜」每張18,888元，雙人連續入住精緻客房4晚，含早餐四次及晚餐一次，10月底前享旺假日免加價。



知本老爺推出「18,888元五天四夜住宿券」，10月底前旺日免加價；礁溪老爺推「17,300元三天兩夜券」，加贈晚餐並限量600張；北投老爺主打「5,888元仲夏住宿券」，含早餐並贈孩童免費入住。台南老爺祭出「4,998元雙晚套券」，平均每晚2,499元起。

▲台南老爺「行旅客房住宿套券」，每套4,998元含兩張券，平日雙人入住行旅客房只要2,499元起。



南港老爺推出「3,400元旅人客房住宿券」，享雙人入住含早餐，加碼平日入住限量升等風格客房。位於百年風城的新竹老爺則推出兩款住宿券，雙人入住雅緻客房只要3,099元起，亦可選擇「5,299元雙人好食樂住宿券」享受一泊二食或SPA油壓體驗等不同方案。

▲餐飲則有買10送1的「2,080元聯合餐券」，適用於集團旗下12間餐廳。



餐飲方面則有買10送1的「2,080元聯合餐券」，適用於集團旗下12間餐廳。新竹、南港老爺則推出3,099至5,299元住宿與一泊二食組合，提供多元假期選擇。全館優惠皆自7月18日起限時販售。



