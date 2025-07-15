麵屋武藏信義店7/25開幕　首3日祭出「買一送一」

▲麵屋武藏信義店7/25開幕。（圖／麵屋武藏提供）

記者黃士原／台北報導

登台已超過10年的日本拉麵品牌「麵屋武藏」，繼前年重回東區開出光復店後，今日再宣布插旗拉麵激戰的信義區，7月25日正式進駐Dream Plaza，並且連續3日祭出「買一送一」活動。

日本麵屋武藏師法劍聖宮本武藏的二刀流心法，每家店都是雙湯頭，藉由兩者比例不同，創造出不同的風味，像是光復店混合魚介與豚骨，信義店的招牌湯頭「武藏」，則是融合豚雞與魚介。其中豚雞湯濃郁感十足，純動物系熬製，口感濃厚醇香，魚介則特選竹莢魚干、片口煮干、昆布熬煮，這兩款湯頭也被列入菜單之中。

▲每日限量15碗的「豚天一本」。（圖／麵屋武藏提供）

麵屋武藏信義店也推出限定麵「豚天一本」，以日本池袋的「二天店」為發想，二天是以炸物搭配拉麵、沾麵為主的拉麵店。炸物特選老饕豬條肉，用製作叉燒的方式，做出長度17cm的長條狀叉燒，裹上麵衣及五色米果炸至表面酥脆，口感吃起來像豬排也像叉燒。每日限量15碗。

另外，歡慶信義店開幕，7月25日至7月27日連續3日祭出「買一送一」活動，每日前30名民眾消費任一拉麵品項，即贈送330元拉麵券；9月30日之前加入新會員，消費拉麵主食即免費升級套餐（原價是79元加購）。

▲麵屋一燈桃園華泰店限定「海膽扇貝雞豚拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

另外，有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」今年規劃全台展店10多家，7月1日開幕的桃園華泰店，是麵屋一燈第5家店，除了招牌拉麵，延續各店各自擁有限定口味的傳統，新推出「海膽扇貝雞豚拉麵」，以雞骨與豚骨長時間熬煮打造乳白濃厚湯頭，再加入海膽與鮮甜扇貝，風味濃郁卻不膩口。

針對暑假，麵屋一燈也推出優惠活動，8月31日前，身穿校服或出示學生證、教師證，點用任一碗拉麵就送可樂、可爾必思、清香烏龍、原味溏心蛋4選1，4人同行、1人出示證明，即免費招待1碗拉麵（以最低價計算）。