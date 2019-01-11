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連假塞車救星！國道免費休息室　可按摩、睡覺還能洗澡

點評：疲勞駕駛很危險的><快來休息一下
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▲泰安服務區駕駛人休息室。（圖／黃水晶的瘋台灣味提供）

▲國道服務區的免費休息室可說是駕駛的塞車救星。（圖／黃水晶的瘋台灣味提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

高速公路是許多人在台灣南來北往的必經之路，但是長途一趟開下來往往動輒三到五個小時，若是碰上塞車又沒人可以換手的時候對駕駛來說可是惡夢一場阿！這時候國道上的服務區就是放風休息的好地方，但是你知道其實國道服務區有提供給駕駛人專屬休息室，有躺椅、按摩椅，甚至還有淋浴間。

▲泰安服務區。（圖／黃水晶的瘋台灣味提供）

▲國道服務區是高速公路上少數能下車休息的地方。

有網友就分享了實地走訪國道一號泰安服務區駕駛人休息區的經驗，為在萊爾富超商旁邊，分成了男、女休息室、按摩椅區、淋浴間等四大區域，休息區有躺椅也可以充電，但要注意的是這邊只有用布幕區隔，休息時要留意自身重要物品，睡飽了也有免費的按摩椅可以馬殺雞一下。

▲泰安服務區駕駛人休息室。（圖／黃水晶的瘋台灣味提供）

▲休息室內的躺椅。

除此之外，也有提供免費的淋浴間服務，讓駕駛休息時也能洗去一身疲憊，整理好精神再開車上路。淋浴間也是男女分開，各個服務區的配置間數不一，但要自備盥洗和衛浴用品。

▲泰安服務區駕駛人休息室。（圖／黃水晶的瘋台灣味提供）

▲淋浴間。

▲泰安服務區駕駛人休息室。（圖／黃水晶的瘋台灣味提供）

▲休息室使用規範。

目前國道全線服務區的駕駛人休息區都是24小時免費開放的，但大部分都需要持駕照登記，僅部分服務區有提供衛浴設備，可以先上高速公路局官網查詢。春節假期在即，如果有要長途出遊甚至是開夜車的朋友可以好好利用一下這個貼心的服務。

關鍵字： 國道 服務區 連假 出遊 淋浴 休息室 旅遊新知

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