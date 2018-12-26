鋼鐵心也融化！粉紅球池6大場景免費玩　三麗鷗期間限定店

點評：Hello Kitty迷應該會瘋狂！

▲三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店即日起在華山1914展出。（圖／三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

三麗鷗腦粉注意！「Pinkholic 粉紅閨蜜期間限定店」在華山文創園區推出快閃店，由Hello Kitty 和美樂蒂、大耳狗兩位閨蜜好友，打造出粉嫩空間，現場有HelloKitty侯車亭、粉紅客廳、超市、愛心氣球牆、快餐車、粉紅泡泡池等6大夢幻場景，期間限定的造型甜點只有在這買得到，即日起至明年4月7日在華山中7B館展出。

▲▼實景打造Hello Kitty的粉紅客廳等6大好拍場景。

「Pinkholic 粉紅閨蜜期間限定店」有實景打造Hello Kitty的粉紅客廳、粉紅色的泡泡浴池和鞦韆，連大男生的心都會被融化，還有大耳狗的仙人掌花圃、閨蜜最愛的逛街場景等，粉紅控能徹底被眼前風景迷醉。

▲粉紅色的泡泡浴池免費玩。

除了好拍之外，現場販售多款限定商品，像是絨毛玩偶、化妝包、摩登粉嫩漁夫帽，以及粉紅吧快餐車限時販賣女子系造型甜點，全台只有這裡買得到的造型吸管套等，期間限定店為免票入場，粉絲們不妨揪閨蜜一起來拍照打卡！





▲粉紅吧快餐車限時販賣女子系造型甜點，全台只有這裡買得到的造型吸管套。

參觀過的網友表示，「超好拍、超可愛！佈景設計得極為用心」、「非常值得去參觀，有別以往的kitty展。進去之後，就會不小心買太多」、「鋼鐵人進來也會少女心。」

三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店

活動時間：2018年12月24日~2019年4月7日（除夕休館一日）

營業時段：11:00~19:00

活動地點：華山1914文創園區–中7B館