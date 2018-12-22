花蓮「新天堂樂園威秀影城」開幕　12/29電影票50元！

▲花蓮新天堂樂園威秀影城。（圖／翻攝自新天堂樂園臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮人未來想看IMAX電影不用遠行，由台開集團打造的花蓮「新天堂樂園」繼打造亞洲第一間貨櫃屋星巴克後，現在新天堂樂園威秀影城也將在26日正式開幕，不僅將超豪華電影設備帶到花蓮，且為慶祝開幕，在29日當天前1000名民眾，領取號碼牌並完成指定動作，就能享有「不限場次電影票50元優惠」。

▲花蓮新天堂樂園馬賽克壁畫。（圖／快樂雲）

台開集團旗下的台創新天堂樂園是世界第一個有機體建築，更創下許多第一紀錄，包括外牆是全世界最大面積的馬賽克壁畫，該壁畫共有2.5個足球場大，並有18,000株植栽，同時即將開幕的新天堂威秀影城，則引進包括IMAX巨幕影廳在內的亞洲首座4K全雷射R.G.B. 影院系統，超越4K嶄新光學技術、絢麗鮮明色彩，加上全新12.0聲道環繞音響體驗，帶給花蓮人更舒適的觀影感受。

▲花蓮新天堂樂園威秀影城影廳。（圖／台創新天堂樂園提供）

▲新天堂樂園就是知名的貨櫃屋星巴克所在地。（圖／快樂雲）

為了慶祝開幕，在29日當天，新天堂樂園威秀影城也舉辦不限場次電影票50元優惠活動，只要在29日當天前1000位民眾，領取號碼牌並拍照打卡完成指定動作，就能享有不限場次電影票50元優惠，每人限購2張。號碼牌將於活動當天早上7點30分開始排隊與發放號碼牌。

新天堂樂園威秀影城

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號3樓