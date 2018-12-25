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假日輕鬆走　來趟彰化文化之旅吧！

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文／Sharelife分享生活

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

找尋一處能放空心靈的場所，也許是那條老街、也許是那棟建築、也許是那條步道，不管是那裡，只要是能讓放鬆的地方，就是好地方。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／彰化縣政府旅遊資訊網

福興穀倉
▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／彰化縣政府旅遊資訊網

原本是儲米場所的「福興穀倉」，建於民國24年，至今仍然保有完整傳統的「老虎窗」，可供通風和散熱，另外由粗糠穀和稻草、黏土塑造的牆壁，也是福興鄉重要的地景標誌，特殊的房屋結構，也成為值得欣賞的建築。

地址：彰化縣福興鄉復興路28號
開放時間：週三到週五14:00 – 17:00 週六、日9:00 – 12:00、14:00 – 17:00

街長宿舍
▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／彰化縣政府旅遊資訊網

大正9年（1920年）台灣地方行政改制，鹿港成為台中州彰化郡鹿港街，日式木造的建築，呈現樸質風格，抬高的基座，基腳多為磚柱或木柱，具有通風、防潮、防蟲害的作用，重修後，則作為鎮史館、旅客服務中心，展示許多鹿港文史書籍、老照片，讓日式風貌的宿舍，繼續傳承歲月的痕跡。

地址：彰化縣鹿港鎮民權路160巷2號
開放時間：08:30 – 12:00、13:00 – 17:30

北斗老街
▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／彰化縣政府旅遊資訊網

老北斗以奠安宮為中心，涵蓋斗苑路、宮前街整個文史通道，走在步道時，就能一覽巴洛克式老建築，在歷史的長廊上，彷彿還能窺見當年老街的繁華，造訪老街還有一處不能錯過的據點，便是在媽祖廟斜對面的紅磚市場，經過時聞到的肉乾與肉圓香氣，好像也傳承了歷史的回憶，散佈在老街的空氣中。

地址：彰化縣北斗鎮斗苑路一段120號（北斗鎮宮前街、斗苑路、中華路）

台灣優格餅乾學院
▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／彰化縣政府旅遊資訊網

以餅乾為主題的觀光工廠，結合魔法的概念，讓人能體驗獨具創意的冒險故事，「台灣優格餅乾學院」還能實習餅乾製作技巧，想挑戰餅乾DIY魔法畢業烤，則需要提前預約，另外可以免費入園自由參觀，想要有導覽服務，同樣也需要預約。

地址：彰化縣線西鄉草豐路501巷5號

橫山步道
▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／彰化縣政府旅遊資訊網

高443公尺的橫山，為八卦山脈的最高點，沿途動植物種類多，還可以俯瞰彰化平原的景色，同時也是賞鷹的最佳地點，在3月春分前後都能觀察到，途中欣賞濁水溪所沖積的階面地形與橫山斷崖，也能體驗到滿滿自然的生態教室。

地址：彰化縣社頭鄉橫山步道

關鍵字： Sharelife分享生活 彰化旅遊 文化之旅

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