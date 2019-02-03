玩瑞士別只去少女峰　馬特洪峰山腳下有「零汙染仙境」

▲策馬特小鎮上「禁止汽車進入」，人們只能開電動車、騎腳踏車或馬車。（圖／網友授權提供，下同）

記者王彥甯／採訪報導

講到瑞士，就會讓人聯想到白雪皚皚的阿爾卑斯山，整片的雪景絕對是值回票價的好去處。這次要推薦你，除了很多人必定朝聖的少女峰行程外，策馬特（Zermatt）小鎮也是一個激推必去的選擇，而策馬特就位在阿爾卑斯山最有名的「馬特洪峰（Matterhorn）」山腳下。

策馬特坐落在山谷中央，整片村莊被天然景觀環繞，簡直美到像住在一幅畫裡。它位於瑞士的南部，就在馬特洪峰的山腳下，那裡是世界著名的滑雪勝地之一，同時也是冰河快車的終點站；更在2017年被《紐約時報》選為全球52個值得一去的國家與都市，策馬特名列第4。一名專跑歐洲線的帶團陳姓領隊也說，「走瑞士的話，我推薦可以去策馬特」。

▲▼馬特洪峰-五湖健行，美得像一幅畫（上）／瑞士策馬特小鎮（下）。（圖／同上（左）／記者賴文萱攝（右）

陳姓領隊表示，「整個小鎮禁止汽車和巴士進入，裡面只有電動車、腳踏車和馬車可以行走，就連搶匪、小偷都是騎腳踏車偷東西」，所以整個小鎮空氣都非常清新，不會噪音和廢氣的污染，感覺連大口呼吸都能讓精力充沛呢！他還說，「我們小時候愛吃的瑞士三角巧克力上的山脈標誌，就是馬特洪峰。」

對於瑞士該怎麼玩？在雙峰之間該怎麼抉擇？也有人在mobile01版上發問，「在少女峰和馬洪特峰之間，哪一個是一定要去的？」結果網友回應壓倒性的選擇馬特洪峰，「我個人去過瑞士之後，發覺Matterhorn的景色比較好，這樣的景色我想是少女峰無法比擬的」、「因為少女峰上就是雪和冰宮，說實在不是很特別；但馬特洪峰若你去的時候天氣好，光是坐火車上去時，看到那三角形山峰時的震撼就很不得了！」

▼瑞士三角巧克力與馬特洪峰。（圖／記者賴文萱攝）