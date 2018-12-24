來這找旅遊靈感！「2018年全球最熱門景點前10名」出爐

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點評：8成在歐洲耶....





▲TripAdvisor公布全球2018年最受歡迎景點前10名，義大利羅馬的古羅馬競技場奪冠。（圖／TripAdvisor®提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

世界景點何其之多，哪些被列為你此生必訪呢？TripAdvisor近日公布一項「全球2018年最受歡迎景點排名」，依據使用者預訂門票的熱門程度排名，調查結果顯示，位於義大利羅馬的古羅馬競技場奪冠，再來是梵蒂岡博物館、美國紐約自由女神像，分居第二、三名。

調查結果顯示，今年義大利的景點搜尋量佔大宗，居羅馬城內的國中國梵蒂岡博物館排名第二，威尼斯標誌性的大運河排名第十；美國紐約的自由女神像排在第三名。

TripAdvisor針對2018年網站上所有體驗預訂的數據，對今年熱門景點進行了排名。「旅者對標誌性景點的興趣並沒有減緩的跡象。」TripAdvisor發言人Molly Burke說，若還沒有旅遊靈感，不妨參考一下榜單。

2018年全球景點排名：

1. 義大利羅馬競技場（Colosseum）

羅馬保存最完好的古蹟之一，這座角斗士舞台可容納超過50,000名觀眾，是旅客造訪羅馬的必去亮點。





▲位居羅馬西北角內陸的國中國，梵諦岡博物館是參觀教皇的故鄉和收藏浩瀚資料的所在地。

2. 梵諦岡博物館（Vatican Museums）

位居羅馬西北角內陸的國中國，博物館是參觀教皇的故鄉和收藏浩瀚資料的所在地，記錄了過去2000年人類的歷史。





▲法國為慶祝美國獨立而贈送的禮物，自由女神像已成紐約代表及世界象徵。

3. 美國紐約自由女神像（Statue of Liberty）

法國為慶祝美國獨立而贈送的禮物，自由女神像已成紐約代表及世界象徵。遊客能報名遊河小團，從四方領略雕像之美和鄰近的埃利斯島。

▲羅浮宮收藏達文西真跡《蒙娜麗莎》，被認為是世界上最偉大的藝術博物館之一。

4. 法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）

羅浮宮收藏達文西真跡《蒙娜麗莎》，被認為是世界上最偉大的藝術博物館之一，收藏品涵蓋了各時代的藝術品。

▲世界各地的遊客不斷湧向巴黎，為親睹艾菲爾鐵塔的真面目。

5. 法國巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）

世界各地的遊客不斷湧向巴黎，為親睹艾菲爾鐵塔的真面目。若預算足夠，可以在艾菲爾鐵塔上享用美食，若不想跟著大排長龍，可直接前往第二平台觀景。





▲高第聖家堂建造始於1882年，雖然尚未完工，仍是造訪巴塞隆納不會錯過的地方。

6. 西班牙巴塞隆納 聖家堂（Basilica of the Sagrada Familia）

這座羅馬天主教大教堂不容置疑是高第最好的作品。建造始於1882年，雖然尚未完工，仍是造訪巴塞隆納不會錯過的地方，一定要先預訂，並建議選擇可登頂的票。

▲全橋總長2737米的金門大橋，是舊金山的地標，連結舊金山灣和太平洋的金門海峽。

7. 美國舊金山 金門大橋（Golden Gate Bridge）

全橋總長2737米的金門大橋，是舊金山的地標，連結舊金山灣和太平洋的金門海峽。可報名當地遊船行程，眺望惡魔島和國際橘的金門大橋。

▲英國史前遺跡巨石陣在當地矗立數千年，當初古人建造的目的和方法至今仍是未解的謎。

8. 英國巨石陣（Stonehenge）

距離倫敦120公里的埃姆斯伯里，英國史前遺跡巨石陣在當地矗立數千年，當初古人建造的目的和方法至今仍是未解的謎，每年吸引上百萬遊客朝聖。

▲凡爾賽宮極盡豪奢的鏡廳、修剪整齊的花園、王后農莊、噴泉、偌大的宮殿等，每處都值得停留。

9. 法國巴黎凡爾賽宮（Palace of Versailles）

法國巴黎西南近郊，凡爾賽宮極盡豪奢的鏡廳、修剪整齊的花園、王后農莊、噴泉、偌大的宮殿等，每處都值得停留，行前腳力要先訓練起來。

▲長約4公里的威尼斯大運河呈現S形蜿蜒城市之中，與100多條水道相連接。

10. 義大利威尼斯大運河（Canal Grande）

與水密不可分的威尼斯，長約4公里的威尼斯大運河呈現S形蜿蜒城市之中，與100多條水道相連接。遊船之餘可看到文藝復興時期的大型宮殿，貢多拉船夫正高歌載客或是和其他遊船的旅客打聲招呼。