時薪420元！東京徵「地鐵助推員」　打工度假也能應徵

▲東京地鐵助推員。（圖／達志影像／美聯社）

旅遊中心／綜合報導

日本鐵路路網密集，而東京更擁有世界最擁擠的地鐵，每到早上上班時間與下班通勤時間，都可看見JR、地下鐵等各鐵路月台，許多上班族因車廂太擁擠而擠不上車，因此鐵路公司特別設有「地鐵助推員」的職位，現在更開放持有打工度假簽證的民眾能申請，且時薪高達1500日圓（約新台幣420元）。

▲日本東京電車通勤族。（圖／記者季相儒攝）

東京地鐵每天人流量超過1100萬人次，且尤其在上下班通勤時間，更看到月台與車廂內都塞著滿滿人潮，當列車進入車站，門一開，就會看到通勤族朝車廂內湧入，讓車廂內擠如沙丁魚般，列車車門也難以關上，因此對於通勤族而言，每天搭乘鐵路上下班都是考驗。

▲京王電鐵徵地鐵助推員。（圖／翻攝自京王電鐵官網）

因此，東京各鐵道公司也推出獨特的「地鐵助推員」職位，每到通勤時間，就會看到月台間站著一列手戴白手套的地鐵人員，除了協助疏導人流與維持秩序外，更必須協助旅客將旅客「推」進車廂，讓通勤族能順利搭車外，也讓列車門可以順利關上，成為東京通勤時間時的獨特一景。

▲通勤時間的東京地鐵。（圖／記者季相儒攝）

京王電鐵的笹塚駅近日就釋出職缺，開出時薪1500日圓應徵地鐵助推員，並開放打工度假簽證的人能應徵，除了需要半個月的訓練時間，主要上班時間為早上7點30分至9點30分，同時希望應徵人每個禮拜至少能上班3天以上。

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