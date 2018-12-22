HOHOHO！17家中部聖誕優惠在此　來這裡過聖誕就對啦

文／Sharelife分享生活

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）

一年一度的聖誕節來臨，各位的聖誕節打算怎麼過？簡單吃個飯、玩交換禮物？來吧！小編整理了17家聖誕優惠給你們！趕快來看看吧！

叮叮噹～叮叮噹～鈴聲多響亮，大家最喜愛的節慶來啦！整個十二月都是聖誕月，不管是要交換禮物、還是享受聖誕餐，這裡通通有唷！快揪朋友一同到這17家美食餐廳，共同度過歡樂耶誕時光！

上官木桶鍋

台北超夯鍋物【上官木桶鍋】首家中台灣駐點在台中！源自蘆洲正官木桶鍋，浮誇又大份量，而且不只是賣火鍋，牛肉、豬肉、海鮮…等食材全部都可以外帶回家！



12/22-1/1。耶誕跨年活動動起來，好禮三重送！

<第一重>

1、消費滿1000 元→送干貝 梅花豬一份 培根牛一份 (三擇一)

2、消費滿3000 元→送宮崎葡萄豬雙拼B小份 自然牛雪花9盎司 (二擇一)

3、消費滿5000 元→送特大明蝦2隻 日和霜降4盎司 (二擇一)

4、消費滿7000 元→送特大明蝦3隻 日和小菲力4盎司 (二擇一)

5、消費滿10000 元→送野生大龍蝦1隻 日和嫩肩4盎司 (二擇一)

<第二重>

1、消費滿5000 送300折價券

2、消費滿7000 送500折價券

3、消費滿10000送九折折價券

<第三重>

1、12月22~1月1日壽星來店用餐並出示證件即可享受火雞蛋糕乙份(數量有限送完為止)

◎活動連結→https://bit.ly/2PJbzcP

地址：台中市西屯區朝富路28號

電話：04-2252-6667

營業時間：週一～週五11:30～23:00；週六～週日11:00～23:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2S7jhPk

詳細介紹：在鍋物上「犇」馳，大胃王A5和牛與海鮮襲捲中台灣

雲火日式燒肉

台中人愛吃燒烤人人皆知，想吃到一次擁有「高等食材、合理價位、優質服務、多重優惠」的燒肉店嗎？來【雲火日式燒肉】絕對能滿足你的味蕾



12/21-12/25。雲火聖誕極饌套餐系列繽紛上桌！

推出聖誕限定雙人、三人套餐

◎活動連結→https://bit.ly/2A8VEiS

地址：台中市西屯區太原路一段255號（太原路與寧夏路口）

電話：04-2311-0071

營業時間：平日15:00～22:30（最後點餐至21:00）；假日11:00～22:30（最後點餐至21:00）

粉絲專頁：https://bit.ly/2Nt84Kq

官網：https://bit.ly/2L0YBq8

詳細介紹：豬肉界的勞斯萊斯！一次品嘗「伊比利黑豬」多種口感

KoDō和牛燒肉

來台中就是要「吃燒肉」！水準之高，競爭之激烈的台中市絕對是台灣燒肉的一級戰區，而這裡竟然有「超厚切」日本A5和牛！想吃肉選「全牛級」的燒肉店準沒錯。



整個12月。套餐內容無痛升級！

凡點購任一套餐，玉米雞可更換為春雞

且極上品套餐A無痛升級→極上品特選霜降牛升級極上品和牛板腱

◎活動連結→http://bit.ly/2S7xL2f

地址：台中市西區公益路260號

電話：04-2322-0312

營業時間： 11:00～14:00 、 17:00～22:30

粉絲專頁：https://bit.ly/2AqvPO8

詳細介紹：燒肉王者の挑戰帖，在台中吃A5和牛就是要「超厚切」！

八度耀手作定食

用心製作每一份定食，為的就是滿足每位「八豆夭」顧客的胃，堅持使用每日最新鮮、最健康的食材，講求最有溫度的服務，讓每一位走進店的客人都能賓至如歸，放鬆心情的享受八度耀為各位精心準備的每一口味覺饗宴。



12/21-12/31。雙人來店消費定食兩份，即贈兩杯嚐乾杯(長長久久)

地址：台中市台中市西區向上北路138號

電話：04- 2301-1219

營業時間：11:30～14:00、17:30～21:00，週二公休

粉絲專頁：http://bit.ly/2S8fMZo

牛丁次郎坊

由彰化延燒到台中的燒肉丼店【牛丁次郎坊】，這次霸道降臨逢甲啦！又油、又香，超肉感超過癮的火焰滋味，怎麼可以不來體驗他的火烤魅力呢？



（定食）炙燒安格斯黑牛後腹肉丼$210 免費升級極盛版$270

（定食）京都次郎黑豚丼$210 免費升級極盛版$270

◎活動連結→https://bit.ly/2SNdcIe

地址：台中市西屯區文華路139巷19弄14號

電話：04-2451-5955

營業時間：平日11:30～14:30、17:00～21:30；假日11:30～21:30

粉絲專頁：http://bit.ly/2E0InN2

詳細介紹：逢甲巷弄必吃狂店！大火噴烤「和牛定食」，滿足你的燒肉魂

非常石鍋-韓式料理

天氣轉涼就是要來一點熱辣熱辣的韓國料理，這裡不只能吃到美味手作的韓國料理，還能享受穿韓服拍美照的服務，不用飛去韓國，就能一圓你的韓國夢。



12/10-12/25。歡樂聖誕節，好禮加倍贈！

<好禮1>

來店用餐於FB粉絲團按讚，贈黃金脆薯乙份(每桌限一份)

<好禮2>

跟聖誕老人合照並上傳FB/IG打卡，贈韓式唐揚雞乙份(每桌限一份)

◎活動連結→http://bit.ly/2S5ZLmY

地址：台中市北屯區北屯路222-11號

電話：04-2233-2665

營業時間：平日11:30～14:00、17:00～21:00；假日11:30～21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2Adb19t

詳細介紹：超誘人噗滋噗滋「鐵板豬五花」！身穿韓服拍照超夢幻！

奇化加韓國料理餐廳

成立了15個年頭，在韓國料理還未在台灣風行的年代，自行研發獨門醬料及菜色，餐點以健康美味為出發點。



12/15-12/25。耶誕活動

與可愛的聖誕歐巴/歐妮一起合照，並至FB上傳照片打卡享好禮唷！

完成以上任務 可獲得吮指美味的韓國炸雞。

◎活動連結→http://bit.ly/2S9ARTq

地址：台中市南屯區大墩11街597號

電話：04-2380-8405

營業時間：週一～週五11：30～14：00、17：00～21：00；週六～週日11：30～21：00

粉絲專頁：http://bit.ly/2Sec2Wg

詳細介紹：讓韓流來抵禦寒流！獨門「辣醬炒雙寶」，辣在嘴裡飆汗超過癮

首爾韓鍋GangNam

來自韓國的道地美食手藝進駐逢甲，真材實料、醬料更是一絕，正統、高CP值的韓食美味等著大家去品嘗。



12/22-1/29。耶誕新年暨周年慶期間限定優惠

<活動一>

當月壽星點炸雞免費升級熔岩起司瀑布乙份或餐後甜品

<活動二>

LINE會員打卡優惠：帕瑪森起司脆薯(每桌乙份)

<活動三>

學生憑證優惠：平日中午九折

<活動四>

週二Happy Hour：韓式調酒系列第二杯半價

（活動一~三：滿低消可擇一參加；國定假日不適用；店家保留調整活動執行、及最終解釋權利；未成年不得飲酒）

◎活動連結→https://bit.ly/2ExAbDA

地址：台中市西屯區福星路591號

電話：04- 2451-0538

營業時間：週一～週五11:30～14:30、17:00～09:30；週六～週日11:30～09:30

粉絲專頁：https://bit.ly/2GqZWYM

派寶i放慢

有了小孩後，出門想要找一頓健康的外食以及適合小朋友的空間可沒那麼容易，但是【派寶i放慢】做給你們看！為了營養，所有料理採用“純水烹調”，定期消毒提供衛生的遊戲環境，讓全家都能吃得安心、玩得放心。



來店消費，贈新鮮水果奶酪乙個

地址：台中市南區忠孝路104巷8號

電話：04-2280-9570

營業時間： 08:00～15:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2QIhJi3

詳細介紹：南區超用心親子餐廳！享受「低溫烹調、水煮料理」美味健康餐

金碗公炭烤吐司

一間平價、CP質高的炭烤土司，甜鹹滋味深得饕客喜愛，滿滿配料更是讓人大快朵頤！尤其還創新的與五花肉、紐約客作結合，「炭」出別具一格的炭烤吐司！



即日起至12/25。現場滿百送一張摸彩卷，投越多中獎率越高。

於12月25日(二)陪各位客官一起過聖誕！！現場抽出幸運兒！

（頭獎-韓國首爾來回機票（價值票5000元以上）；二獎-竹山民宿雙人間/一晚（價值3000元））

◎活動連結→http://bit.ly/2S7Z8Js

地址：台中市南屯區五權西路二段371號

電話：0974-058-288

營業時間：週一～週六06:00～23:00；週日06:00～17:00（公休日前一個月月底會公告在粉絲專頁）

粉絲專頁：http://bit.ly/2QIb584

詳細介紹：係金ㄟ！五花肉、紐約客也能「炭」出獨家銅板美食！

威力炸雞

老饕最愛、熟客必買，老客戶一路追隨的獨門配方炸雞店就在嶺東商圈。神好吃【威力炸雞】完全不輸連鎖品牌炸雞店！



現場滿200元或消費桶餐系列260元以上，打卡案讚即送65元的日式雞排

地址：台中市南屯區永春南路56巷35號

電話：0958-293-139

營業時間：週一～週五12:00～22:30；週六日公休（假日不營業是因為要陪伴家人，請大家見諒）

粉絲專頁：https://bit.ly/2SUWY0D

詳細介紹：實在太威了！嶺東商圈「爆漿起司雞排」邪惡指數破表

寧蒙咖啡

咖啡愛好者照過來，想喝一杯優雅的北義好咖啡，就來【寧蒙咖啡】吧！陣陣咖啡香撲鼻而來，悠閒愜意的午後時光就在南屯街弄裡。



即日起至12/31。週一、週三有折價轉轉樂輪盤(全系列飲品均可)；週六是到店有折扣優惠。

◎活動連結→http://bit.ly/2ScJMUk

地址：台中市南屯區大墩二街69號

電話：04-2473-0136

營業時間： 10:00～20:00，休假日請密切關注粉專公告

粉絲專頁：http://bit.ly/2RxhnI4

詳細介紹：「北義咖啡」是甚麼？南屯街弄現磨義式拿鐵超醇厚！

童話泡芙

偶爾想吃個甜食紓紓壓，卻被動輒上百的西點嚇到無法出手？來來來！甜點也是有銅板價的，【童話泡芙】讓你體驗最超值的手作甜點。



1、12/19-12/31。聖誕節168摸彩活動，數量有限，送完為止！

至太平店/豐原店消費滿$168，就可以參加摸彩唷！

獎項超豐富，有聖誕造型戚風杯、米布丁、乳酪燒、原味泡芙、造型軟糖…等。

2、和店裡聖誕樹合照上傳臉書打卡+粉專按讚，就送乙颗原味泡芙（需結帳前出示打卡拍照照片唷）

◎活動連結→http://bit.ly/2S2AYzX

[太平總店]

地址：台中市太平區中山路一段153號

電話：0968-786-785

營業時間： 週一～週五15:00～19:00；週六14:30～19:00；週日公休

粉絲專頁：https://bit.ly/2q7Lfi4

詳細介紹：十入泡芙百元有找！？太平、豐原甜點CP王登場！

[豐原旗艦店]

地址：台中市豐原區三豐路929號（台大豐原加油站旁）

電話：0966-319-717

營業時間：週一～週五15:00～19:00；週六～週日14:30～19:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2yXqw4B

石原省太郎

吃甜點就該隨興自在，「銅板經濟」當道，省錢大作戰時也要有點心享受。【石原省太郎】，讓您用銅板價，享受到實在的超值美味！



12/24-1/6。滿150元，送熱美式咖啡、熱拿鐵咖啡，熱焦糖瑪奇朵咖啡1杯(三選一)

[彰化店]

地址：彰化縣彰化市中山路三段127號

電話：04-723-3577

營業時間：14:30～19:00

粉絲專頁：https://reurl.cc/6Elly

詳細介紹：「10元泡芙」超級省！連小學生都買的起，銅板甜點新主張！

[員林店]

地址：彰化縣員林市員水路二段528號

電話：04-838-0288

營業時間：14:30～19:00

粉絲專頁：https://reurl.cc/xOglz

[斗六店]

地址：雲林縣斗六市愛國街2號之1號

電話：05-533-6421

營業時間：14:30～19:00

粉絲專頁：https://reurl.cc/l90Dd

摩吉斯烘焙樂園

Mojie’s是一種現代生活態度，以“手作”為出發點，讓每位顧客享受歡樂、創新、、悠閒、感動。以「遊樂園」為構思，讓烘焙不分年齡，一起玩在烘焙、樂在其中，打造一處屬於每一個人的享食天堂！



12/17-12/31。Mojie’s聖誕歡聚四人分享餐，憑摩吉斯會員卡預購享8折優惠

◎活動連結→https://bit.ly/2GqWAEQ

地址：台中市北屯區軍功路一段 237 號

電話：04-2437-6948

營業時間：平日11:30～21:00 ；假日08:30～21:00

粉絲專頁：https://goo.gl/deriH9

官網：https://goo.gl/XykALd

詳細介紹：包羅萬象「遊樂園」搶搭聖誕風！吃喝玩樂通通有！

妮娜巧克力夢想城堡

一棟充滿夢想的魔幻舞台，實現的除了童年時的幻想，更是一場成年後的浪漫。妮娜帶領大家進入巧克力的世界，享受浪漫美麗氛圍。



11/29-1/2。歡慶聖誕節x同系列同價位第二件半價

◎活動連結→https://bit.ly/2UTNVhA

地址：南投縣埔里鎮桃米里桃米路32號

店家電話：04-9291-9528

營業時間：09:00～18:00 (最後入園時間17:30)

粉絲專頁：http://bit.ly/2QKq8hq

詳細介紹：拍到手軟！網美必訪－新天鵝堡級夢想城堡就在【南投】

台中商旅

台中商旅在台中生根多年，不但保持高品質，住房的小細節也為每位旅人貼心設想，而餐點也不馬虎，除了高檔Buffet，主廚特製餐點一定不能錯過。



12/22-12/25。台中商旅推出聖誕套餐，讓你有個甜蜜蜜的約會

◎活動連結→https://bit.ly/2rKXcva

地址：台中市西屯區台灣大道三段593號

電話：04- 2255-6688

供應時間：18:00～21:30（最後點餐至20:30）

粉絲專頁：https://bit.ly/2A4E7sa