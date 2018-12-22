台灣人愛搶鮮　2018年開幕排隊美食平均3個月就退燒

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離2018年結束只剩幾天了，回顧一下2018這一年的餐飲市場，一樣有許多新餐廳開幕，也有許多被市場淘汰而消失了，而台灣人愛搶鮮的心態，也造就了許多新品牌一開幕就是人氣王，不排個幾小時是吃不到，但退燒的速度也很快，平均3個月就不用排隊，甚至有些一個月內就不用排隊了。所以說，如果想吃的美食新開幕，等個2、3個月後說不定就可以輕鬆享用。



NeNe韓式炸雞

NeNe韓式炸雞（NeNe Chicken）台北旗艦店在11月10日開幕，當天就吸引眾多人潮搶鮮，但因為炸雞現點現炸，而且內用外帶分開排隊，結果外帶的朋友往往要等2-3小時才能點餐，點完餐後還要等2小時才拿到炸雞，再加上動線不佳，出現不少抱怨聲音。因此，11月11日起，內用外帶一起排隊，不過還是因為人潮及現點現炸，現場還是要等5-6小時才吃到第一口炸雞。而經過一個月後，NeNe韓式炸雞沒有開幕前幾天的大排隊。





▲先前不想排隊吃松屋的朋友，現在可以過來吃了，已經沒有什麼排隊了。（圖／記者黃士原攝）

松屋

日本平價牛丼品牌松屋台灣首家門市將於9月28日正式於新光三越南西三館B1開幕，招牌的牛肉飯（就是大家熟悉的牛丼）中碗69元，比起日本售價89元還要便宜20元，大碗的則是99元。松屋一開幕就吸引許多人搶先品嚐，就連下午也要排上1、2個小時，隊伍從電梯間一直排到到樓梯間。不過時過快3個月，下午時間已不用再排隊，用餐時間也只要小小排個幾個人。





▲由布院必吃Milch半熟起司蛋糕。（圖／記者黃士原攝）

由布院Milch半熟起司蛋糕

同樣也是在9月開幕的Milch半熟起司蛋糕，Milch招牌半熟起司蛋糕使用到兩種日本起司、日本牛奶、蛋液及玉米粉等製成為內餡，然後倒入底層有餅乾碎、蛋糕的紙杯容器，然後再送入烤箱，剛烤出來的蛋糕一口就能品嚐到濃郁的牛奶香氣，開幕初期也是要排隊，現在也不用排隊了。





▲老虎堂士林大北店剛開店時，排隊人潮非常誇張，現在幾乎不用排了。（圖／記者黃士原攝）

老虎堂

以黑糖波霸鮮奶為招牌、IG熱門打卡手搖飲品店台中老虎堂，4月開出北台灣第一家門市「士林大北店」，開幕初期要等上2、3小時才能買到，不到月6月的老虎堂士林大北店，下午時段排到馬路上的盛況已消失，約20分鐘便完成點餐並拿到飲料，接下來老虎堂則在台北快速展店，包括南陽街、西門町、南西商圈都有分店，像南陽街的台北站前店幾乎都不用排隊就買得到。





▲LUKE‘S LOBSTER開幕前幾天的排隊人潮。(圖／黃士原攝)

LUKE‘S LOBSTER

LUKE‘S LOBSTER台灣一號店在3月31日正式在微風廣場G樓(G樓影城售票口旁)開幕，這個風靡美、日的人氣龍蝦堡品牌，開幕首日就賣出700個龍蝦堡，而今日是第二個營業日，銷售量比開幕還多、賣出1000個。而平均排隊時間約30分至1小時。不過由於一個售價350元起，而且也不能當正常，開幕後1個月人潮已變少很多，2、3個月後已不用再排隊。





▲RAPL澎派令果開幕首日還沒營業就出現近百位排隊。（圖／RAPL澎派令果提供）

RAPL澎派令果

另外，月銷25萬顆「RAPL澎派令果」在2017年12月22日於新光三越台北信義新天地A8館開出海外首店，雖然百貨公司早上11點才開始營業，但開幕早上9點30分即有民眾提前卡位排隊，11點正式開賣前的現場排隊人潮已經接近百人。平均等候時間是1至2小時，即使是到了下午，排隊人潮並沒有減少。現在RAPL澎派令果已開出多家分店，現在也早就不用排隊購買。





▲台灣已買不到Garrett Popcorn了。（圖／黃士原攝）



另外，以手工製作、風靡美日的Garrett爆米花，台北101的旗艦店2015年底開幕時曾掀起一股排隊熱潮，也是要排個3號、4個小時才買得到，不過Garrett在台灣的2家門市─台北101旗艦店、SOGO復興店都在今年的4月30日結束營業，Garrett也在臉書回覆網友時表示，Garrett已完全結束在台的一切業務，也不會再開分店，這也等同宣布退出台灣市場。目而台北101旗艦店原本的櫃位將換成Yamazaki與不二家的聯名麵包店。





▲台灣航海王餐廳將於11/22結束營業。(圖／記者黃士原攝)



除了這些首次登台的連鎖餐飲品牌退燒快之外，還包括曾在台灣餐飲市場掀起一波熱的主題餐廳後期退燒也很快，也是往往開幕初期大排長龍、人氣爆棚，但經過幾個月的蜜月期後人氣就哀退，不只不用排隊，有時店內座位還未坐滿，甚至是授權合約到期就結束營運，曾經在餐飲市場的排隊主題餐廳，像是小丸子餐廳、布丁狗主題餐廳，就連擁有強大粉絲君的Hello Kitty主題餐廳也在這一、二年收掉了3家，包括HELLO KITTY呷茶、火鍋店Hello Kitty Shabu-Shabu及Hello Kitty Bubble手搖飲料店，而日本ONE PIECE官方授權的台灣第一間「航海王主題餐廳」也於11月22日結束營業。