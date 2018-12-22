淡水河畔大變身！聖誕鴨鴨地景、吹泡泡少女光雕超夢幻

▲聖誕鴨鴨地景。（圖／新北市政府高管處提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

溫馨的聖誕節即將來臨，新北市政府在三重淡水河畔中興橋下的鴨鴨公園設計以寶特瓶、光碟片、廢輪胎及布料等環保素材結合當季草花灌木，組成應景的「環保聖誕鴨鴨」；另於大臺北都會公園內近日完成本市第5座的跨河景觀橋─辰光橋下設計了新北市政府的英文縮寫「N.T.P.C.」地景圖騰，及「吹泡泡少女」愛心泡泡圖騰，夜裡的光雕美不勝收。

▲▼使用環保回收素材製作的地景。





新北市政府高管處表示，鴨鴨公園自設置以來，經歷了多次換裝，每次換裝都讓民眾驚艷。而本次「環保聖誕鴨鴨」由高管處與環保局共同合作，兩隻鴨鴨與聖誕樹是使用由環保局回收的廢棄寶特瓶、光碟片、廢輪胎及布料等多樣環保素材，以再生循環再利用為出發點，並配合環保漆點綴；另以七里香、女貞共計2萬4千株灌木栽種排列出Merry X’mas字樣，並使用一串紅、鼠尾草、孔雀菊、一串白等草花共計1萬7千株搭配合成彩球棒及聖誕小屋，充滿聖誕氛圍，展期至明年2月底。

▲從高空中俯瞰可見NTPC字樣。

▲吹泡泡的少女讓夜裡的河濱更浪漫。



另外，大臺北都會公園內近日已完成新北市第5座專為行人與單車族打造的跨河景觀橋「辰光橋」，民眾可於辰光橋上俯瞰橋下河濱公園的美景，當您散步至橋中間處往北望去，可瞧見新北市政府的英文縮寫「N.T.P.C.」地景圖騰，字形分別結合「親子、自行車、親水、三葉草」等圖樣，再往西走可發現「吹泡泡少女」在草地上吹出愛心泡泡圖騰，夜裡藉由光雕的呈現，吹泡泡少女轉化為期待浪漫愛情的女人，期望大家都擁有幸福的旅程，光雕展期預計至明年3月。

【交通資訊】

● 鴨鴨公園

從堤內市區中興橋旁「中興跨堤陸橋」到達淡水河畔堤頂步道，即可到看到堤外的「鴨鴨公園」。

從三重區環河南路(近堤防側)經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園(忠孝碼頭) 往上游方向(新莊、板橋)上行約1.3公里 (中興橋旁)，即可到達「鴨鴨公園」。

● 大臺北都會公園辰光橋

位於大臺北都會公園幸福水漾園區，由捷運新蘆線三重站及機場捷運A2站出口抵達