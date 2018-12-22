台北驚見日本神宮、香港街景！期間限定打卡點抽5萬旅遊金

▲Klook玩轉世界嘉年華。（圖／Klook客路提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

台北信義區化身環遊亞洲打卡街！旅遊體驗預訂平台Klook客路，自21日起首次在台舉辦一連12天的「Klook客路玩轉世界」品牌嘉年華，將廣受台灣人喜愛的日本與香港知名景點與街景搬來信義區街頭，讓在台北跨年的旅客能一次滿足在神社祈福、與日本多個熱門「塔」景合照、在香港街頭塗鴉牆前打卡留念等多個願望，每天還有超殺折扣活動，最大獎還可抽5萬元旅遊金。

▲Klook打造神宮讓民眾祈福許願。

根據交通部觀光局公布的國人旅遊狀況調查，2017年就有36.2%出國的旅客選擇造訪日本，7.8%是香港，分別位居台灣人出國目的地的第一與第三名。Klook客路台灣市場行銷總監林耀民表示：「台灣人出國目的地仍舊偏愛亞洲國家，占比約九成，其中日本和香港最受台灣旅客青睞，Klook客路為滿足消費者的喜好，特別在信義區香堤廣場設立多個日本、香港有名拍照景點，讓在台北的消費者一次拍個盡興，體驗出國跨年的熱鬧氣氛。」

▲融合香港特色的打卡點。

「Klook客路玩轉世界」嘉年華活動現場設立「Klook客路神宮」「日本塔牆」「香港街景」「台北小酒吧」等展區與消費者互動：「日本塔牆」集結東京鐵塔、大阪通天閣、札幌電視塔及京都五重塔等著名日本塔景，還有「Klook客路神宮」可許願祈福；「香港街景」區則是複製了香港市區活力，包含繽紛霓虹招牌，潮味十足的街頭塗鴉及吸睛的紅色Klook客路計程車；而在「台北小酒吧」將和Geography酒館合作，利用楊桃汁調出傳統老台北等風味調酒，讓民眾限時體驗。

▲特製傳統老台北等風味調酒。

同時，活動現場更每天更推出限量超殺好康，平日晚上8點和假日下午3點，有日本環球影城跨年門票現折1500元、日本京阪電車觀光一日券買一送一、韓國4G上網卡只要10元等。此外，Klook客路也推出「Klook X 台北 48小時跨年FUN挑戰」，只要完成指定體驗及打卡，便有機會獲得5萬元Klook客路旅遊基金，以及溫泉酒店住宿券等好禮。

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「Klook客路玩轉世界」嘉年華

時間：12月21日（五）到1月1日（二）

地點：信義區香堤大道北段