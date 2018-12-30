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首爾必喝！知名主廚開的白老師咖啡　一杯台幣百元有找

點評：太扯～老闆什麼時候來台灣開分店～～～
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▲韓國連鎖咖啡 빽다방 Paik`s Coffee。（圖／P&K 玩樂日記w提供）

▲在韓國有數家分店的白老師咖啡。（圖／P&K 玩樂日記提供，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

近年來韓國有各式風格的咖啡廳，有著精美外觀和外型亮麗的甜點及鹹食，吸引民眾打卡，但價位卻相對較高，而也有民眾並非喜愛坐在店內，而是講求要把飲料外帶，因此韓國許多連鎖咖啡店也是一家接著一家開，P&K 玩樂日記就在《旅遊超爽的》分享由韓國知名主廚白鐘元所開設的咖啡店 Paik's Coffee，價格平易近人，因此在韓國是幾乎人手一杯。

▲韓國連鎖咖啡 빽다방 Paik`s Coffee。（圖／P&K 玩樂日記w提供）

▲2006開始創立，每家分店的內用座位數及空間皆不相同。

以藍黃作為店裡裝潢的特色，還可以從牆上看到店內Q版創辦人的圖像， Paik's Coffee主打以平價銷售，卻也同時想打破客戶對於價位低的咖啡所使用的咖啡豆皆為廉價的印象，提供花費少卻好喝的咖啡，飲料的份量和手搖杯大小差不多，價格卻也只要一百元台幣，然而咖啡喝起來也沒有因此減少其咖啡濃度，相較於其他連鎖咖啡店，白老師咖啡可以說是非常划算。

▲韓國連鎖咖啡 빽다방 Paik`s Coffee。（圖／P&K 玩樂日記w提供）

▲店內的主打產品為元祖咖啡，還能加價配上一球冰淇淋，增添口感。

▲韓國連鎖咖啡 빽다방 Paik`s Coffee。（圖／P&K 玩樂日記w提供）

▲店內除了販售咖啡外，冰沙類產品也非常熱門。

빽다방 Paik's Coffee
地址：55, Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul
時間：8：00-22：30（各家分店可能有所不同）

關鍵字： 빽다방 Paik's Coffee 韓國咖啡 韓國美食 韓國旅遊 日韓風 咖啡專題

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