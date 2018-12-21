2018最後一波浪漫市集！新北愛戀聖誕村　網美甜點都在這　

▲新北耶誕城推出今年最後一波市集活動。（示意圖／記者賴文萱攝）

旅遊中心／綜合報導

耶誕節進入最後倒數，各地的浪漫氣氛也越來越濃厚，有「告白必勝地」之稱的新北市歡樂耶誕城在聖誕節來臨前，自即（21）日起展開為期三日的「愛戀耶誕村」，有創意又富設計感的手作市集、人氣點心貨櫃以及多場情歌獻唱和告白活動，想在2019年脫單就靠這一次！

「愛戀耶誕村」自今日起於幻彩星系（板橋站前廣場）熱鬧開張，現場集結近30個廣受年輕朋友喜愛及注目的設計品牌一同參與，包含手作文創飾品、花藝擺設與插畫創作等，還有許多夢幻療癒系輕食甜點，包含頗有名氣的胡三廚房提供意想不到的好吃肉桂捲以及隨季節氣候生活製作甜點的小島甜點工作室，帶來永遠吃不膩的新鮮感，強勢壁咚你的味蕾。

▲網上有名的胡三廚房肉桂捲。

今年幻彩星系同步入駐數間美味貨櫃餐車，包含連續三年，榮獲比利時國際風味暨品質評鑑兩顆星殊榮的香脆「稻鴨米餅」；食尚玩家OS桑阿松投資經營的「松包子」；新奇有趣的「悠遊卡BABO ARMS自動化茶飲」首推珍珠系列，Q彈飽富嚼勁、口味創新且與眾不同，還有在耶誕城才能吃到的限定口味，都是不可錯過的美味！

▲各式甜點讓人把減肥拋腦後。

週末22日及23日下午，舞台上將有一系列精采表演與互動遊戲，每整點推出「大告白」活動，只要上台放閃或告白，不管是戀愛中或單身準備告白的男女，新北耶誕城都會送上耶誕戀愛小禮，為你們的愛情助攻。除此，還邀請到暖心女聲馬汀Martin及發片歌手黃茵琪，到現場演唱愛戀情歌，另有獲獎無數的復興實驗高中管樂團演奏經典耶誕組曲。

▲自動化飲料機有限定飲品。

除了市集裡的美食小吃，板橋文化路一代也隱藏著許多獨特風格的網美系早午餐店及咖啡廳，包含提供豐盛早午餐的低調老宅咖啡廳及隱身巷弄中被評比為全臺精選8大檸檬塔店之一的網路甜點名店，吃進一口檸檬塔帶你回憶初戀的揪心酸甜感，還有北歐清新風的少女系乾燥花咖啡廳等，都將攻陷文青們的少女心。

▲耶誕城附近的網美早午餐咖樂。（圖／網友yy777777725提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2018新北耶誕城「愛戀耶誕村」

時間：2018年12月21日至23日 11：00-22：00

地點：幻彩星系（板橋站前廣場）

活動時程表請見活動官網