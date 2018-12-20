台中新開幕韓式烤肉+火鍋吃到飽500元有找　煎餅與小菜也是無限量



▲阿豬媽的豬五花都是厚切的。(圖／取自阿豬媽아줌마韓式烤肉ｘ火鍋吃到飽粉絲專頁)



記者黃士原／台北報導

吃到飽總是受到消費者喜愛，這幾年一直有新品牌開幕加入市場，像是11月開幕、位於台中的阿豬媽不只韓式烤肉可以無限吃到飽，同時還提供火鍋吃到飽，火烤兩吃來滿各路的大胃王。價格部份也是很親民，平日每人439元、假日每人499元，也就是不到500元就可以吃到飽。





▲阿豬媽使用的韓式醃醬烤肉都是韓國籍老闆親自醃製調味。(圖／取自阿豬媽아줌마韓式烤肉ｘ火鍋吃到飽粉絲專頁)





▲海鮮煎餅也是可以吃到飽。(圖／取自阿豬媽아줌마韓式烤肉ｘ火鍋吃到飽粉絲專頁)

阿豬媽韓式烤肉供應的品項有烤豬肉（4種）、烤牛肉（4種）、火鍋肉片（2種）、海鮮、燒烤食材（玊米、洋蔥等）、火鍋料、菇類、蔬菜類，還有主廚推薦的海鮮煎餅、炒冬粉與各式韓式小菜吃到飽，不另外加價就有火鍋，也都是吃到飽。阿豬媽使用的韓式醃醬烤肉都是韓國籍老闆親自醃製調味。







▲除了烤肉，還有火鍋可以享用。(圖／取自阿豬媽아줌마韓式烤肉ｘ火鍋吃到飽粉絲專頁)

阿豬媽아줌마韓式烤肉ｘ火鍋吃到飽

店址：台中市北區育才北路59號2樓

電話：04-22250500(提供平假日預約訂位服務)

營業時間：

週日至週四11:00~22:00(收客至20:00)

週五、週六11:00~22:30(收客至20:30)

(全天供餐，無休息時段)