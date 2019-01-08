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草莓控注意！新莊超霸氣草莓蛋糕　草莓多到炸出來

點評：看了好想吃啊!
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▲新莊日月香超霸氣草莓蛋糕。（圖／Amber安柏兒提供）

▲新莊超霸氣，爆量草莓的草莓蛋糕。（圖／Amber安柏兒提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

冬天到了，也是草莓控幸福的季節，除了能採草莓外，超多的草莓周邊商品更能滿足許多人的胃！在新莊的蛋糕店推出了隱藏版的爆炸草莓聖代蛋糕，草莓的份量給的毫不手軟，在網路上已經引發熱潮。

說到草莓蛋糕，許多人會想到士林的宣原蛋糕，不過在新莊的日月香蛋糕店也推出了超霸氣的草莓蛋糕，上面滿滿的草莓簡直可以用炸出來形容，光視覺上就超滿足，且四吋只要250，CP值超高。

▲新莊日月香超霸氣草莓蛋糕。（圖／Amber安柏兒提供）

▲蛋糕光視覺上就超享受。

除了外表吸引人之外，蛋糕裡面也沒有馬虎。內餡除了基本的蛋糕體外，也放入了大家熟悉的布丁外，更連布丁的焦糖部分也一起放入蛋糕裡，讓人吃起來多了一股焦糖香氣，更有不同的口感。

▲新莊日月香超霸氣草莓蛋糕。（圖／Amber安柏兒提供）

▲布丁多了焦糖部分，吃起來更有味道。

吃過的網友也表示，除了草莓分量多又新鮮外，裡面的蛋糕體也不會過於乾澀，且鮮奶油也不會過膩，吃起來真的幸褔感滿滿。

目前此款蛋糕還有4到10吋可以選擇，也有泡芙跟其他種類的蛋糕，還可以上網填單訂購，甚至能面交跟宅配，店家還在粉專發文表示，蛋糕要多少有多少，如果門市賣完只要等十五分鐘就能現做！如果想吃這爆炸草莓蛋糕的朋友要把握機會。

▲新莊日月香超霸氣草莓蛋糕。（圖／Amber安柏兒提供）

▲怕等太久還可以先上網訂購。

日月香蛋糕店
地址：新北市新莊區新泰路82號
電話：02 2994 6616
營業時間：08:00~23:00

關鍵字： 草莓 蛋糕 冬天 新莊 美食情報 新北市美食

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