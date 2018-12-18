夢幻「牛奶湯」戶外湯屋只有3間！北投亞太山林溫泉小旅行

▲北投亞太飯店。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／北投報導、攝影

又到了泡湯的季節！北投亞太飯店環境清幽擁有絕佳視野景觀，以日式禪風溫泉為主打賣點，飯店140間客房每間都有大片對外窗，與專屬獨立湯池，如果只是想來北投放鬆泡泡湯安排一趟溫泉小旅行，飯店也提供大眾風呂、戶外湯屋與和室湯屋可選擇。

▲白磺泉又有牛奶湯與美人湯之稱。

北投亞太飯店內所使用的泉質為白磺泉，白磺泉屬酸性硫酸鹽泉，溫度大約在40至60℃左右，顏色呈淡淡乳白色又被稱作牛奶湯，讓人有泡浸在奢華牛奶浴中的錯覺，雖然也有個磺字，不過味道比大家俗稱的「臭蛋泉」硫磺泉好聞許多，想要享受溫泉療效又怕硫磺味的人可以嘗試看看有美人湯之稱的白磺泉。

▲大眾風呂有三池飄著淡淡檜木香。



飯店溫泉設施共有大眾風呂、戶外湯屋與和室榻榻米湯屋三種選擇，位於G樓的戶外湯屋僅有三間，其中最裡頭的森三是唯一能眺望山景的湯屋，在山巒間聽著蟲鳴鳥叫，泡進熱呼呼的溫泉裡將煩惱一起帶走。湯屋空間很大，泡湯池與淋浴區和廁所與梳妝區用隔間分開，泡湯時較不容易讓水氣弄濕衣物與鞋子，值得一提的是泡湯池共有一大一小，能冷、熱泉交替浸泡。

▲飯店內僅三間戶外湯屋。



▲半露天的湯屋設計不會泡湯頭昏眼花。



▲一個湯屋可同時泡冷、熱兩池。

▲溫泉、山泉、熱水三種。



另外，泡完湯想稍作休息，可別浪費了山上的清新空氣，戶外規劃了泡腳休憩區，可以眺望山巒，慢活森呼吸沈澱心靈。溫泉季期間飯店推出一日遊專案，戶外湯屋一間平日僅要2200元可泡90分鐘，也可額外選擇下午茶、晚餐或是Spa套裝優惠，安排一趟一日山林泡湯之旅。

▲室外泡腳區。

北投亞太溫泉飯店

地址： 112台北市北投區幽雅路31號

電話： 02 2898 3088

