56米LED光廊、燈光秀！桃園市府「12米高耶誕樹」點燈

點評：也有LED光廊～不用人擠人





▲桃園市政府前廣場今年耶誕樹主視覺為幸福天光，運用3萬6,000顆LED燈泡組成。（圖／桃園市政府提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

桃園耶誕景點除了台茂和大江購物中心，「桃園市政府前廣場」也佈置12公尺高的耶誕樹，昨（17）晚已完成點燈，今年主視覺為幸福天光，一共運用3萬6,000顆LED燈泡組成，還有兩條以2萬5,000顆LED燈泡編織的光之走廊，每半小時輪播投影燈光秀。





▲耶誕樹高達12公尺，運用3萬6,000顆LED燈所組成。

桃園市府前廣場昨（17）已完成「幸福天光」點燈儀式，耶誕樹高達12公尺，運用3萬6,000顆LED燈所組成，市府前側左右通道則以2萬5,000顆LED燈泡構成56公尺的夢幻光廊，每天下午5時30分至9時30分之間，每半小時輪播投影燈光秀，讓桃園市民不用跑台北就能拍得過癮。

▲市府前側左右通道則以2萬5,000顆LED燈泡構成56公尺的夢幻光廊，每天下午5時30分至9時30分之間，每半小時輪播投影燈光秀。

市府秘書處長顏子傑推薦5種耶誕系列拍攝方法，包括「看見幸福天光，聖誕氣氛一次珍藏」、「特寫桃紅聖誕樹，樹下拍照好浪漫」、「漫步燈海隧道，人人都是網紅」、「半小時一次燈光秀，七彩色調交織」、「聖誕明信片寄送祝福，增添可愛感」等，浪漫氣氛下，勢必為桃園吸引不少人潮。

▲桃園市政府前廣場已於17日點燈。



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