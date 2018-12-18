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最新IG打卡景點「熊熊秘境」，台中太平期間限定

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文／Sharelife分享生活

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

「小心熊出沒！」大毅建設最近在台中市太平區新興路與新興一街口，規劃一座「熊熊秘境」小花博園區，花朶盛開又有可愛的熊熊出沒，富有趣味的裝置藝術，意外成為民眾打卡的新熱點。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）


「小心熊出沒！」大毅建設最近在台中市太平區新興路與新興一街口，規劃一座「熊熊秘境」小花博園區，花朶盛開又有可愛的熊熊出沒，富有趣味的裝置藝術，意外成為民眾打卡的新熱點。


與台中花博同樣秉持著「共享、共生、共好」的核心價值，在太平新興路上的Mini版花博─「熊熊秘境」，是大毅建設響應台中市政府「空地綠美化」、「花園城市改造」等政策，將閒置土地營造為優質休憩空間，讓市民享受都會中難得的田園風光。


沿著「光臘小徑」、「松林密語」散步，光臘樹、落羽松夾道歡迎，主題式彩繪入口裡熊熊現蹤，置身當中彷彿來到熊熊的異想世界，走進涵洞還可窺見藝術家蔡潔莘的童趣雕塑，牽手迎接訪客到來。


開放式園區內，目前橘黃波斯花海隨風搖曳、紫色百日草正盛開，步入「愛的回聲」來到「微笑之丘」，草地上的主景，同為蔡潔莘的銅雕創作，傳遞家庭成員相擁的幸福感。而「熊熊家族」也出沒穿梭其中，與訪客玩躲貓貓。


「熊熊秘境」融合地景、裝置藝術與花木植栽，是孩子玩耍的迷你樂園，更是戶外休閒好去處，慶祝開園還可參加「小心熊出沒」FB打卡「飛東京．住老爺」的抽獎活動。

【熊熊秘境】
地址：台中市太平區新興路和新興一街口(雲平精品旅館旁)
活動日期：2018.12.01–2019.02.28

關鍵字： Sharelife分享生活 台中旅遊 IG打卡景點 熊熊秘境

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