在璀璨花火中迎接2019！全台3大跨年煙火秀詳細資訊懶人包

▲101跨年煙火。（圖／記者李毓康攝）

旅遊中心／綜合報導

距離2019年到來已經進入倒數計時，包括台北101、雲林劍湖山和義大世界的跨年煙火秀資訊已經全部出爐，以下就整理出這可說是台灣3大跨年盛事的煙火秀細節內容，加上此次跨年有4天連假，趕快規劃一趟跨年小旅行，在璀璨花火中迎接新年到來吧！

▲台北101跨年煙火示意圖。（圖／台北101提供）

1.台北101跨年煙火秀

台北101壓軸的煙火大秀內容已於近日揭曉，今年除延續去年巨型螢幕燈光秀之外，也決定將煙火施放時間從300秒增長為360秒，是史上最長的跨年煙火秀。

台北101表示，2019跨年煙火決定延長至360秒，而煙火數量則以環保為考量，預計是與去年相同的1.6萬發，然而延續採用的T-Pad巨型螢幕，今年將規格增高，雖然尺寸與去年相同，約是235公尺Ｘ36公尺，但橫向支架更為牢固，相信本次的畫質與穩定度將更為清晰。

▲劍湖山跨年煙火過去畫面。（圖／劍湖山提供）

2.雲林劍湖山世界

今年劍湖山將結合布袋戲，打造長達1088秒的金光摩天輪跨年煙火秀，將煙火表演與經典傳統藝術結合，也是劍湖山首次創舉。劍湖山指出，今年跨年煙火秀以「萬箭齊發 史艷文叱吒劍湖山」為主題，為期三天，從29日起至31日每天施放，12月29日與30日每天煙火秀將施放300秒，跨年當天煙火秀則長達488秒，讓整場煙火秀長達1088秒，預計將在夜空施放多達2萬8888發花火，展現有別於以往的璀璨盛會。

▲2018-19義大世界跨年煙火示意圖。（圖／義大世界提供）

3.義大世界

義大世界每年跨年煙火吸引眾多遊客朝聖，今年也延續999秒傳統，並打造全台首創大型矩陣煙火，施放角度不設限，以3D立體效果驚艷全場。還有神奇的夜間彩虹、還有復古童玩串連綻放，讓跨年夜的天空如同一場異想派對。

高雄義大世界迎2019年跨年煙火秀已邁向第10年，為了年年創新，今年主題訂為「2019紫耀義大、義起享樂」，將於12月31日晚上23點59分以特效煙火揭開序幕，與民眾齊心倒數10秒，接著於午夜12點施放999秒3D藝術煙火秀，歡慶2019年的到來。