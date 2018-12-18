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萌萌噠！全日空首架海龜塗裝A380亮相　2019飛東京-夏威夷

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▲ANA全日空海龜彩繪機。（圖／翻攝自Facebook／ANA.Japan）

▲全日空第一架海龜彩繪機亮相。（圖／翻攝自Facebook／ANA.Japan，以下皆同

記者于佳云／綜合報導

海龜即將飛上天！日本航空公司ANA全日空全新海龜塗裝客機亮相，採用空中巴士A380，在機身畫上一隻大海龜，兩側還有兩隻體型較小的海龜伴隨在側，外型亮麗可愛，全日空也將之命名為「FLYING HONU」，意為飛行的海龜，將於2019年執行東京成田-夏威夷航線。

▲ANA全日空海龜彩繪機。（圖／翻攝自Facebook／ANA.Japan）

▲全日空是日本第一家使用A380的航空公司。

全日空在2016年秋天舉辦彩繪機塗裝徵選比賽，當中，具有夏威夷代表性的海龜塗裝在2千多件作品中脫穎而出，全日空也將海龜家族作為夏威夷航線客機的主題塗裝。日前海龜機的成品已於德國漢堡的空中巴士噴漆廠出廠，使用代表夏威夷天空的ANA藍，並以夏威夷語中的海龜「HONU」命名為「FLYING HONU」。

▲ANA全日空海龜彩繪機。（圖／翻攝自Facebook／ANA.Japan）

▲機身上可愛的海龜家族。

全日空的海龜彩繪機以空巴A380塗裝，共有5種艙等、520席座位。空中巴士表示，全日空是日本首家採用A380的客戶，共訂購3架，將在2019年第一季接收首架，使用在東京成田至夏威夷的航線。除了第一架的全日空藍，另外兩架則為翡翠綠和夕陽橘。

▲ANA全日空海龜彩繪機。（圖／翻攝自Facebook／ANA.Japan）

▲海龜彩繪機將於2019年5月執飛東京-夏威夷。

全日空首架海龜塗裝A380預計於2019年5月執行東京成田-夏威夷航線，實機照片釋出也令網友們大喊「也太可愛了！！！」、「太猛了」、「想搭...」，讓航空迷和海洋迷十分期待。

關鍵字： 全日空 ANA 航空動態

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