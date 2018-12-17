網友+秘密客認證！台灣30大經典小鎮名單出爐　還沒去過就太可惜

▲高雄美濃客家小鎮。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局將2019年訂為小鎮漫遊年，要讓全世界遊客認識台灣小鎮，進而前來體驗旅遊。今年11月8日至26日進行經典小鎮票選活動，再加上秘密客現場勘查評分，最終遴選出的30個經典小鎮結果出爐！



觀光局指出，經典小鎮遴選活動是由地方政府推薦、民眾票選及秘密客走訪，並邀集全國各地觀光旅遊領域專家學者、旅運業者、觀光產業協會等實地至全國各地小鎮進行旅遊體驗，從全台遴選出30經典小鎮。

▲桃園市大溪區和平老街。（圖／觀光局提供）

北部地區入選小鎮各具特色，包括：

基隆市中正區，海角新樂園體驗無障礙優質行程

宜蘭市，歷史文化底蘊的文教城市

宜蘭頭城，全台唯一陸海空3D旅遊經典小鎮

▲宜蘭頭城龜山島賞鯨 。（圖/宜蘭縣賞鯨推廣協會提供）

台北北投，漫遊台北市北投區享受溫泉泡湯

台北大稻埕，散步老街區俯拾皆是城市博物館的大稻埕

新北瑞芳，驚探水金九礦山秘境的新北市瑞芳區

新北坪林，體驗自然品茗茶香的新北市坪林區

桃園大溪，朝聖獨一無二總統鎮桃園市大溪區

新竹關西，吹起九降風、仙草飄香的新竹縣關西鎮

新竹市，漫步竹塹古蹟風華的新竹市舊城區

中部地區入選小鎮包括：

苗栗苑裡，可以體驗藺草編織

苗栗公館，走訪紅棗故鄉黃金小鎮公館鄉

南投集集，馳騁鐵馬漫遊鐵道及綠色隧道

台中新社。體驗菇果花香賞螢趣

彰化田尾，素有公路花園美稱，是賞花親子悠遊好去處

彰化鹿港，探訪職人見證工藝之美

雲林北港，燈會原鄉及擁有歷史文化的百年藝鎮

▲南投縣集集鎮集集火車站。（圖／觀光局提供）

南部地區入選小鎮包括：

嘉義市東區，漫遊檜意文創生活圈

嘉義梅山，體驗茶園、茶席、茶香之美

台南鹽水，全球最嗨蜂炮慶典就在

台南後壁，體驗插秧樂及順天知命人情就在稻米的故鄉

屏東東港，體驗迎王文化和極鮮美食

屏東恆春，以古鎮海角風光享負盛名

▲台東縣池上鄉花團錦簇。（圖／觀光局提供）



花東、離島入選小鎮包括：

台東縣成功鎮，擁有無敵山海景、可以體驗漁村風情

花蓮縣瑞穗鄉，泡湯泛舟、茶香乳香咖啡香

澎湖縣湖西鄉，可以享受海島渡假、體驗悠閒漁村之樂

金門縣烈嶼鄉，彷彿穿梭古今再現戰地風光

連江縣北竿鄉，閩東建築展現出獨特的人文風情。

▲國際慢城-花蓮縣鳯林鎮。（圖／觀光局提供）



除台灣經典小鎮外，也有國際慢城、客庄小鎮等特色小鎮，推薦給喜愛各主題的旅客一起探訪小鎮。國際慢城包括：

漫步苗栗三義木雕城

白色浪漫的苗栗南庄

慢城歸心享受美麗人情的嘉義大林鄉

第一個經國際慢城組織認證的花蓮鳳林

客庄小鎮則有：

桃園市龍潭區

新竹縣竹東鎮及北埔鄉

苗栗縣南庄鄉及大湖鄉

台中市東勢區

高雄市美濃區（亦為經典小鎮）

屏東縣竹田鄉

台東縣池上鄉

花蓮縣鳳林鎮（亦為經典小鎮）



十大客庄小鎮，不論在民俗、服飾、飲食等都深具特色；勤勉節儉、樂天知命傳達出台灣小鎮在地特色。

▲苗栗縣南庄鄉神仙谷。（圖／觀光局提供）



觀光局長周永暉表示，希望透過台灣小鎮吸引國際旅客及國人旅遊，尤其去過還想去的重遊客及沒去過但想去的首遊族，真正讓旅客體驗台灣特色小鎮的漫遊，帶動小鎮「創新、創意、創業」，進而整備旅遊環境並提升服務品質，讓遊客想去體驗小鎮魅力，並且一去再去，達到永續觀光願景。

觀光局將會配合推出相關行銷作為，包括小鎮彩繪列車、推廣小鎮一日遊、二日遊產品，吸引旅客留宿體驗。結合國旅卡、觀光工廠等產業提供優惠，吸引旅客重遊。推動「十萬青年獎百萬」活動，號召青年推薦小鎮漫遊體驗，加強社群宣傳，持續2019小鎮漫遊年熱度。



觀光局訂於12月21日在交通部舉辦經典小鎮遴選成果發表記者會，當天將結合客家委員會所推薦的十大客庄小鎮及國際認證的國際慢城共同行銷。