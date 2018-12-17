世界最長馬拉松就在檳城！　這面壁畫你一定要拍

▲檳城可以說是華人人口很密集的城市，是一個兼具歷史和美食的地方 。（影／Ma Ma Hao提供，請勿任意使用）

▲檳城是馬來西亞的一個州屬，而這裡每一年都會舉辦一個全世界最長的馬拉松比賽。（圖／Ma Ma Hao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

聖奧古斯丁曾說：「世界是一本書，不旅行的人只讀了一頁。」 這次部落客 Ma Ma Hao 就在社團《旅遊超爽的！》中分享到馬來西亞的檳城，而這裡的首府喬治市可以說是華人人口很密集的地方，馬上來看看這裡有什麼好吃好玩的吧！

▲在亞依淡市郊的市場，有一家有名的暹羅姊妹咖哩麵老店。

第一站是亞依淡市郊的市場，在地人都叫做「巴剎」，Ma Ma Hao 說，這裡有一家暹羅姊妹咖哩麵，是由一對姊妹花阿嬤創起的店，自日據時代就一直堅持到今天，而且每天凌晨4點半就要起來熬煮著一碗碗的老滋味。

▲這一面「姐弟共乘」壁畫人氣很旺，它更是獲得了全世界15大最佳壁畫之一。

老街可說是台灣人在地的文化，而步行在喬治市的街上，似乎有類似老街的味道，Ma Ma Hao 指出，這裡很不一樣的地方就是其壁畫，牆上的風格和顏色充分畫出檳城的歷史和文化，當中有一面「姐弟共乘」壁畫闡述著姐姐騎腳踏車載幼小弟弟的感人場景，它更是獲得了全世界15大最佳壁畫之一。

▲喬治市周邊有很多小吃，其中這家炸香糕老店生意很好。

Ma Ma Hao 表示，喬治市周邊有一家炸香糕老店，下午才出來擺攤，一家人分擔的生計，很多顧客聞到香味就來買了，其中炸香蕉和炸年糕非常推薦。逛了街，也吃了，回到住處休息，才發現這飯店的等級真的是五星級，每一間房還有獨設的游泳池，房客可以邊游泳邊看海景。

▲新關仔角夜市有設立座位區，消費者只要到喜歡的攤位點餐即可。

去檳城一定要去在地的夜市，Ma Ma Hao 說，與台灣的夜市不同，像這個新關仔角夜市有設立座位區，消費者只要到喜歡的攤位點餐即可，攤販會親自把食物端上桌，並且所有檳城有名的小吃在這裡通通吃得到。

▲一年一度的檳威大橋馬拉松即將開跑，全程超過42公里，是全世界最長的馬拉松。

隨著夜深，有一群人不睡覺，卻在做暖身運動，因為一年一度的檳威大橋馬拉松即將開跑，Ma Ma Hao 表示，全程超過42公里，是全世界最長的馬拉松，所以世界各地的跑步愛好者都會前來挑戰，從凌晨1點半開始跑，雖然後半段就開始下大雨，參賽者們仍不放棄，這樣淋著雨也要完成賽程的精神，讓人很感動。

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