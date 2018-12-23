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這次去韓國不追星！到廣藏市場帶件棉被回家蓋

點評：去韓國玩就去扛一個回來吧！
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▲▼韓國廣藏市場169號棉被店。（圖／萍萍的美食記錄網提供）

▲台灣團購社團中超熱門的店家之一是韓國廣藏市場的169號棉被店。（圖／萍萍的美食記錄網提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

韓流風潮不僅從音樂蔓延，穿搭及美妝也成了許多人的潮流指標，也因此帶動了韓國當地的觀光，不過萍萍的美食記錄網這次去韓國不是追星、不是買衣服，而是買棉被！

▲▼韓國廣藏市場169號棉被店。（圖／萍萍的美食記錄網提供）

▲在廣藏市場裡有不少賣棉被的店家。

還沒出發就已經網路上蒐集到消息的萍萍表示，廣藏市場的169號棉被店是最熱門的，在團購社團中也不停追加訂單，可以說是棉被界的團購名店！歷史相當悠久且規模非常大的廣藏市場，最廣為人知的就是當地傳統小吃，像是生章魚等。萍萍提到，店門口都會標註店號，所以要購買棉被的朋友不用擔心店家不好找，而在人氣最高的169號附近也有許多賣棉被的店，周圍都堆滿了各式棉被，花色種類也令人眼花撩亂，從中國風到偏可愛風格的北極熊圖樣都有。

▲▼韓國廣藏市場169號棉被店。（圖／萍萍的美食記錄網提供）

▲▼店內的棉被花色相當多，挑選好後告訴老闆想要的款式及單或雙人使用即可。

▲▼韓國廣藏市場169號棉被店。（圖／萍萍的美食記錄網提供）

挑選好後，萍萍建議大家用簡易的英文告訴老闆是要單或雙人及圖案樣式，在打包棉被的時候，店家先將棉被裝進塑膠袋，再使用真空壓縮，讓整件棉被完全沒有蓬度，放在行李箱也不用擔心不知道怎麼塞，而壓縮完，店家也會再套一個可手提的外袋，讓客人方便提著走。

▲▼韓國廣藏市場169號棉被店。（圖／萍萍的美食記錄網提供）

▲▼店家會將棉被以真空壓縮的方式打包，即使要放進行李箱也不用擔心太占空間。

▲▼韓國廣藏市場169號棉被店。（圖／萍萍的美食記錄網提供）

雖然經過真空壓縮，但不用擔心棉被會被壓到變形，萍萍表示，一拆開袋子，整件棉被就立刻鬆開，且十分輕盈，觸感也柔軟細緻，另外，店內不只賣棉被，也可以買枕頭套，不過不一定會有整套的，可能需要自己選擇合適的花色搭配。萍萍認為，廣藏市場裡頭賣棉被的店家並不少，因此不一定要到169號店選購，整體來說價格是一樣的，因此想試試韓國棉被的朋友，可以到廣藏市場裡頭尋寶！

▲▼韓國廣藏市場169號棉被店。（圖／萍萍的美食記錄網提供）

▲即使經過真空包裝也不用擔心棉被會變形，袋子一拆開又會恢復蓬鬆軟綿。

광장시장 廣藏市場169號

店址：首爾特別市鍾路區昌慶宮88（智禮洞）서울특별시 종로구 창경궁로 88 （예지동）
營業時間：上午07：00 ～晚上 07：00（周日公休）

關鍵字： 萍萍的美食紀錄網 廣藏市場169號店 廣藏市場 棉被 韓國旅遊 亞洲旅遊

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