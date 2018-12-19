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洛杉磯市區走透透！天文台、超短纜車　處處都是電影場景

點評：好萊塢影迷一定要到洛杉磯玩一趟！
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▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

▲美國西岸的洛杉磯有許多著名景點，每處都值得深度探訪。（圖／早安！晨之美！提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

記者張乃文／綜合報導

許多人心中都有個美國夢，希望有一天能踏上美利堅合眾國，無論是旅行或是工作，在這個國度感受自由的氣息。無論是去到東岸的紐約體驗大城市的潮流時尚，或是到西岸的拉斯維加斯嘗試繁華生活，都能找到每個地方的迷人之處。早安！晨之美！花了兩天的時間在洛杉磯的市中心走走、觀光，漫步在這個繁榮的城市。

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

▲▼Grand Central Market裡的招牌都是用霓虹燈打造，相當有風格，另外，知名的eggslut餐廳也在市場內。

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

Grand Central Market
早安！晨之美！第一站就在住宿處附近，已經算是觀光景點的Grand Central Market，在裡頭的Food Court就如同台灣的美食街，有許多餐點的種類可以選擇，而這個歷史已經相當悠久的市場，招牌都是以霓虹燈製成，旁邊還有一面霓虹燈牆，是很多來到這個遊客必定會拍照留念的點。而當天早安！晨之美！嘗試了相當知名的Eggslut，她表示，這種類型的厚蛋漢堡特別受到亞洲人的喜愛，因此在現場可以看見許多亞洲國家的遊客排隊，另外，價格的部份，她認為也許是因為在市場的緣故，可以說是相當親民。

地址：317 S Broadway, Los Angeles, CA 90013美國

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

▲總部位在加州奧客蘭的藍瓶咖啡，以高質感、品質的手沖咖啡擄獲許多咖啡愛好者的心。

Blue Bottle
總部就位在加州奧克蘭的藍瓶咖啡，高質感、品質，加上創辦人的堅持，讓這一杯杯充滿靈魂的手沖咖啡被譽為「咖啡界的APPLE」，雖然在台灣品牌還未進駐，但是在洛杉磯有14家分店的數量，絕對不要錯過一嚐的機會，早安！晨之美！也提到，她第一次喝到藍瓶的拿鐵咖啡，相當容易入口，而且環境方面也相當舒適、自在，也有客人會帶著寵物進入店裡，喜歡品嘗咖啡的朋友，去到了Blue Bottle記得來杯咖啡！

地址：300 South Broadway, Los Angeles, CA 90013

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

▲▼洛杉磯市政廳的觀景台為免費入內，而建築裡頭的電梯讓人感受到滿滿的歷史感。

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

洛杉磯市政廳 City Hall
一直都是著名地標的洛杉磯市政廳，如果你想眺望洛杉磯的市景，就走一趟市政廳吧！進到裡頭會先經過警衛員的檢查和程序，才能前往觀景台。而早安！晨之美！認為，在市政廳這個具有歷史的建築搭乘裡頭金光閃閃的古老電梯，相當有趣，不過要抵達位在27樓的景觀台，途中要在22樓及26樓換乘2次的電梯，在26樓可以看到歷屆市長的畫像。上到景觀台後，可以360度環繞欣賞洛杉磯的景色，上頭也有提供指示牌及地圖對照地理位置的分布，早安！晨之美！也建議，第一次踏到洛杉磯的人，很適合來到這個免費的景點認識這座城市。

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

▲▼不同於紐約中央車站的華麗，洛杉磯的聯合車站是具有西班牙特色的建築。

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

Union Station
洛杉磯的聯合車站不同於紐約中央車站的華麗，是具有西班牙特色的建築，同樣擁有歷史價值的聯合車站，匯集了火車、地鐵和巴士的總站，早安！晨之美！認為，雖然有人說為了安全，不要搭乘洛杉磯地鐵，但若是在市中心的觀光路線則可以試試看，只是在地鐵站或是地鐵可能會感覺到列車較舊，且沒有太多人潮。

地址：800 N Alameda St, Los Angeles, CA 90012美國

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

▲▼OUE Skyspace LA的景色可以從日落觀賞到夜幕低垂，還有非常多人打卡拍照的天使之翼，在市景與天色的襯托下，更能感受到不一樣的洛杉磯。

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

OUE Skyspace LA
白天在市政廳看過洛杉磯的市容，想要在一天的最美時刻感受洛杉磯的浪漫，別錯過OUE Skyspace LA，動身前往時，要記得預先購買門票及查好當天的落日時刻，早安！晨之美！說明，由於門票會有指定時段入場，而且沒有限制逗留時間，因此選在日落前的時段，就可以一次滿足賞夕陽和夜景。而門票除了選擇時間，還分成了單純參觀及體驗高空透明滑梯，滑梯本身在建築物頂樓且連接到外牆，一層樓的高度，因此滑下來的過程只有幾秒鐘的時間，但早安！晨之美！提議如果都已經上到高樓層了，不妨試試。

而在OUE Skyspace LA除了欣賞燈火輝煌的夜景，還有在ig打卡一定會看到的天使之翼的照片，以洛杉磯城市當作背景，搭配夕陽還未完全落下的天色，橘粉與藍天的交接之際，不需要修圖就相當夢幻！而早安！晨之美！也提醒，最好是在日落前拍攝，因為天黑後玻璃會有反光的效果。

地址：633 W 5th St #840, Los Angeles, CA 90071美國

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

▲▼Whole Food Market所販賣的幾乎為天然的有機蔬果，想親自下廚的人可以到這購買食材。

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

Whole Food Market
早安！晨之美！表示，想在Whole Food Market找到無機的食物十分困難，專門販售天然有機產品的這間超級市場，進門就可以看見繽紛的蔬果類，也可以找到亞洲比較少見的食材，在美國想自己下廚也可以到Whole Food Market購買。

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

▲▼免費入館的The Broad有草間彌生常駐的作品「無限鏡屋」，是前往美術館的旅客都會拍照打卡之處。

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

The Broad
如果對於當代藝術的探究還有期望文化的洗禮，The Broad是必須去逛逛的美術館，雖然是免費入館，但在進入前一定要先上網登記門票。在館內當代藝術大師的名作可以說是目不暇給，其中最受到網美歡迎的就是草間彌生的「無限鏡屋」，不過進入鏡房有時間及人數的限制，不過進到裡頭就能獨享整個宛如星空般的空間，就像身處宇宙的中央。

地址：221 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012美國

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

▲▼有百年歷史的Angels Flight Railway車程相當短，過去是山上的居民的交通工具，現今則成為觀光用途。

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

Angels Flight Railway
不想走路到美術館的人，可以搭乘這個超短的纜車！已有百年歷史的Angels Flight Railway車程相當短，過去是山上的居民要下山來回的交通工具，現今則成為觀光用途。另外，好萊塢知名電影LA LA Land也有在纜車上拍攝，想朝聖電影場景的旅客來嘗試一下吧！

地址：350 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90071美國

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

▲▼在美國的素食餐廳菜單上有許多熟悉的食譜，像是用花椰菜做成的雞肉料理或是波羅蜜製成的豬肉。

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

Sage Plant Based Bistro
早安！晨之美！的午餐前往拜訪一家素食餐廳，Sage Plant Based Bistro的環境頗為精緻，她提及，若是有在研究西方素食料理的人，可以發現菜單上有許多熟悉的食譜，像是用花椰菜做成的雞肉料理或是波羅蜜製成的豬肉，在美國的素食餐廳幾乎都找得到，如果是吃素的朋友或是對素食有興趣的人，可以試試不同於亞洲的西式口味。

地址：1700 Sunset Blvd, Los Angeles, CA 90026美國

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

▲▼在天文台看到每個不同時刻的景象，都呈現了洛杉磯迷人的氛圍。

▲▼美國洛杉磯。（圖／早安！晨之美！提供）

格里斐斯天文台 Griffith Observatory
位於山上的格里斐斯天文台是到了洛杉磯一定要踩點的行程，要上到天文台除了可以搭乘接駁車，也有人選擇爬山的方式，當作遠足。而這裡也同時是許多好萊塢電影的取景地，遠遠的也能看見HOLLY WOOD的著名標誌。免費參觀的天文台在白天與晚上到訪都有不同的風味，在廣闊的露天草坪上會看到搶眼天文學家紀念碑，上頭還刻著雕像，看過天還明亮的景致，進到館內有非常多天文資訊及設備，喜歡天文相關的人，進入裡頭可以細細品讀。到了日落時分，也要走到館外看看讓世界遊客都想一睹迷人景色的夕陽，不管是在市政廳看到的日景或是OUE Skyspace LA的夜景又或者在天文館欣賞的，每一個地方都展現了洛杉磯不同的魅力之處。

地址：2800 E Observatory Rd, Los Angeles, CA 90027美國

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