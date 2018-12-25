正宗荷蘭「米飛兔博物館」在這！置身繪本世界大人也愛拍

點評：去荷蘭一定要去看看><

▲荷蘭米飛兔博物館，有很多裝置藝術可以拍照。（圖／瑞士。Ricky的瑞士山居歲月提供，請勿任意翻設以免侵權，下同。）

旅遊中心／綜合報導

米飛兔應該是不少人的童年回憶，從一開始的繪本，到後來有動畫版的出現，可愛的外型也擄獲不少大人小孩的心。而有不少人以為米飛兔來自日本，但其實這隻小兔子是出自荷蘭的插畫家之手，而喜歡米飛兔的朋友絕對不能錯過米飛兔博物館。

▲館內有許多角落可以讓孩子玩耍。

▲把繪本跟動畫搬到現實世界。

米飛兔博物館位在荷蘭阿姆斯特丹附近的烏特勒支，就位在烏特勒支中央博物館旁，裡面有各種米飛兔的裝置藝術，包含大型米飛兔雕塑、模擬的房間，也把動畫裡的場景到現實中，讓小朋友可以穿梭其中玩耍，大人們也可以好好拍照。

▲米飛兔擄獲許多人的心。

除此之外，館內也有販賣很多米飛兔的周邊商品，像是米飛兔的袋子、瓷器、娃娃、筆記本等等，讓你來這邊逛完之後還能帶一堆紀念品回家。

▲館內有許多周邊商品可以買回家。

米飛兔的荷蘭文為Nijntje，來自於荷蘭文中小兔子的發音，為荷蘭插畫家Dick Bruna筆下的卡通人物，兩個黑點的眼睛加上X所代表的鼻子和嘴巴為招牌符號，加上故事內容多有寓意，也引起了讀者共鳴，廣受歡迎。

博物館的票價也很有趣，2歲以下幼童免費，2到17歲的小朋友一張票9歐元，但18歲以上卻只要5歐元，若一家人前往可以考慮買家庭票22.5歐元，最多可以讓2位成人跟2位18歲以下成員入場，可以事先上博物館網站購票，若持隔壁中央博物館的門票則可以免費入場。

米飛兔博物館網站(僅有英/荷蘭文)