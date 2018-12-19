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嘉義必吃！老字號砂鍋魚頭　還有在地人的獨門吃法

點評：吃飯時間看了我肚子都餓了
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▲嘉義林聰明砂鍋魚頭。（圖／跟著領隊玩提供）

▲文化路夜市的林聰明砂鍋魚頭。（圖／跟著領隊玩提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

說到嘉義的美食，除了雞肉飯外就是文化路夜市了，而提到文化路夜市就不能不提到林聰明砂鍋魚頭了，還曾經被美食節目評為台灣100大美食之一，只有在文化路夜市有兩家分店。

▲嘉義林聰明砂鍋魚頭。（圖／跟著領隊玩提供）

▲林聰明砂鍋魚頭的光華分店。

看到這滿滿豐富的砂鍋湯底就讓人食指大動，由大白菜、扁魚、花生粉和豆皮等配料，還有蒜頭蔥、豬肉加上店家獨門沙茶醬料所熬出的高湯，喝起來微辣卻又不會過辣的口感讓許多饕客念念不忘。

▲嘉義林聰明砂鍋魚頭。（圖／跟著領隊玩提供）

大鍋的砂鍋菜湯底。

砂鍋魚頭的另一個精華就是炸過的魚頭和魚肉了，魚肉會先炸好，等到點餐後才放進鍋裡，但炸過的魚肉放久了可能會有點軟爛，因此要趁熱趕快吃。而砂鍋菜（湯底）和魚肉跟魚頭是分開買的，不吃魚的朋友也可以只點砂鍋菜，且湯頭依然會有魚肉的鮮甜。

▲嘉義林聰明砂鍋魚頭。（圖／跟著領隊玩提供）

▲事先炸好的魚肉跟魚頭。

▲嘉義林聰明砂鍋魚頭。（圖／跟著領隊玩提供）

▲砂鍋魚頭的菜單。

除了砂鍋魚頭外，還有其他小菜、湯類跟雞肉飯等，而其中的冬菜蝦仁蛋湯是用魚漿和蝦仁丸配上大骨湯頭及冬菜，是很多人必點的招牌之一。在地人還有獨家三步驟吃法，第一口先咬一口蛋再配一口湯，此時會有半熟蛋液流出，第二口再吃一隻蝦，配一口湯，最後一步再把將剩下的蛋，跟湯與蝦混合，第三口就能同時享有蝦仁蛋。

▲嘉義林聰明砂鍋魚頭。（圖／跟著領隊玩提供）

▲招牌之一的冬菜蝦仁蛋湯。

林聰明砂鍋魚頭從民國45開始由林聰明的父親在文化路上擺攤開始，一開始只是因為愛釣魚才開始販賣這道私房菜，到後來經由林聰明的經營打響知名度，逐漸變成文化路夜市的代表之一。現在傳承到了第三代，由林聰明的女兒接手，冬天到了，下次來嘉義別忘了來吃個砂鍋魚頭暖暖胃。

林聰明砂鍋魚頭
中正總店：嘉義市東區中正路361號 （ 近文化路口）
光華分店：嘉義市東區光華路122號

關鍵字： 林聰明 砂鍋魚頭 文化路夜市 嘉義美食

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