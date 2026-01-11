DQ開賣「杜拜巧克力開心果暴風雪」　冰淇淋限時買1送1

▲DQ推出全新暴風雪口味「杜拜巧克力開心果」。（圖／Dairy Queen提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冰淇淋品牌Dairy Queen推出全新暴風雪口味「杜拜巧克力開心果」，每杯155元起，即日起開賣；同步祭出「買1送1」轉盤遊戲，轉中多少數字就送幾球冰淇淋。

▲杜拜巧克力開心果暴風雪吃得到3種口感。

DQ「杜拜巧克力開心果暴風雪」，選用比利時巧克力醬混合甜筒脆餅與開心果碎，再淋上特調開心果醬，一杯有多種口感，大杯售價210元、標準杯180元、小杯155元。

1月23日前每天上午11時至中午12時30分祭出「買1送1」優惠，購買標準杯以上暴風雪即獲得1次轉盤機會，轉中多少數字就送幾球冰淇淋，最少1球，最多6球。

▲▼COLD STONE推2款全新冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

另外，COLD STONE草莓季推出2款全新冰淇淋，「草莓巴斯克」以巴斯克蛋糕結合冰淇淋製成，再拌入草莓、酥脆餅乾；「可麗露戀曲」則以全新可麗露冰淇淋為基底，頂部再放上mini可麗露。

COLD STONE直營門市今天有「中杯以上含桶裝冰淇淋、濃霜淇淋同尺寸冰淇淋第2件50元」，不含脆餅並以價低者為優惠品項。