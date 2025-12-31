東京人氣花漾霜淇淋快閃晶華再延長　焦糖、牛奶口味回歸

▲東京甜點名店「DOLCE TACUBO」花漾霜淇淋供應到明年2月28日。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

東京代官山排隊甜點名店「DOLCE TACUBO」原本快閃晶華酒店1個月，其中花漾霜淇淋受到好評，因此持續供應到明年2月28日，口味有焦糖和牛奶兩種。此外，東京銀座名店「Ginza Sand」也有3款三明治到2月28日前還吃得到。

台北晶華酒店10月中旬曾邀請東京代官山排隊甜點名店「DOLCE TACUBO」來台快閃（11/19結束），帶來現烤費南雪、法式可麗露、焦糖布丁、卡士達泡芙，以及花漾霜淇淋（焦糖、牛奶兩種口味）等5款甜點，其中花漾霜淇淋雖然售價每支280元，但口感扎實、味道濃郁，人氣居高不下，活動結束後改為提供開心果口味到12月31日。

由於霜淇淋持續受到好評，12月27日至28日甚至售出850支（目前最高紀錄），因此飯店決定再延長銷售到明年2月28日，口味則是恢復為焦糖與牛奶。

▲香酥滑嫩玉子磚三明治。（圖／晶華提供）

此外，東京銀座名店「Ginza Sand」原本快閃活動是到今天，晶華酒店也宣布延長銷售到明年2月28日，但品項則從5款減少為3款，分別是招牌的「香酥滑嫩玉子磚」、台灣限定的「波士頓龍蝦塔塔」，以及選用日本A5黑毛和牛的「A5和牛菲力」。

▲Mister Donut祭出跨年優惠。（圖／Mister Donut提供）

另外，Mister Donut祭出跨年限定優惠，明年元旦前購買7入或9入甜甜圈享239或299元優惠價，9入加碼持悠遊付／卡付款，多送1顆，優惠品項限蜜糖波堤或同價格商品，可補差價換購價高商品，各門市售完為止；現做飲品也可享第2件5折優惠。

COLD STONE直營門市今日起至明年1月4日祭出「中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋同尺寸第2件99元」，優惠不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。