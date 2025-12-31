成田機場周邊新年玩法！寺院初詣、買限定御朱印　泡湯看日出

▲到日本玩許多人都會去寺院、神社祈福求新年好運。圖為成田山新勝寺新年參拜盛況。（圖／成田山新勝寺官方Instagram提供）

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年即將到來，正在日本的你想好要去哪來場新年祈福行程了嗎？東京成田機場周邊就有許多特色城市和推薦景點，不僅可以欣賞曙光、走訪水鄉古鎮，更推薦走一趟神社或寺院為新年求好運，祈福之餘也別忘買一張正月限定開運御朱印當作參拜紀念。

▲佐原歷史街區。（圖／VMG HOTELS & UNIQUE VENUES提供）

▲香取神宮。（圖／北總四都市江戶紀行提供）

佐原市香取神宮

佐原位於千葉縣香取市，以運河水路、木造町屋與商人文化聞名，被譽為「關東小江戶」，更是座浪漫的水鄉古鎮。香取神宮在1700年由德川幕府建造，1977年被指定為日本國家重要文化遺產，也是全日本約400座香取神社的總本社，歷史地位崇高，自古便被視為武運、勝負與國家鎮護的象徵，推薦旅客新年可以來此祈求新年平安順利。結束後，可沿小江戶古街散策，欣賞點燈與水鄉夜色，感受兼具文化底蘊與祈福儀式的新年氛圍。

▲成田山新勝寺。（圖／NARITA BEYOND提供）

成田山新勝寺初詣

成田山新勝寺建於西元940年，是關東代表性的初詣名所之一，與京都伏見稻荷、明治神宮並列為日本初詣三大宗教聖地。每年1月1日至3日都會吸引上百萬旅客前往參拜，信眾沿表參道為進入境內排隊祈願，並選購限定御朱印、繪馬祈求新年平安與事業順遂。

成田山新勝寺距離成田機場不遠，從機場搭乘電車僅需約10分鐘即可抵達，是旅客抵日後可立即融入日本新年文化的最佳起點。

▲銚子市日出。（圖／Bettei Umi To Mori提供）

銚子市迎曙光

位於關東最東端的銚子市，是日本最早迎接新年陽光的地點之一。元旦清晨，大批旅客前往犬吠埼燈塔與臨海步道等待海平面緩緩升起的第一縷曙光，象徵新一年吉兆與希望降臨。旅客看日出之餘也能順遊銚子溫泉，透過泡湯驅走寒意，是最療癒也最具儀式感的迎新方式。

