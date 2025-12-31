ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

成田機場周邊新年玩法！寺院初詣、買限定御朱印　泡湯看日出

▲▼成田山新勝寺新年參拜盛況。（圖／成田山新勝寺官方Instagram提供）

▲到日本玩許多人都會去寺院、神社祈福求新年好運。圖為成田山新勝寺新年參拜盛況。（圖／成田山新勝寺官方Instagram提供）

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年即將到來，正在日本的你想好要去哪來場新年祈福行程了嗎？東京成田機場周邊就有許多特色城市和推薦景點，不僅可以欣賞曙光、走訪水鄉古鎮，更推薦走一趟神社或寺院為新年求好運，祈福之餘也別忘買一張正月限定開運御朱印當作參拜紀念。

▲▼佐原歷史街區。（圖／VMG HOTELS & UNIQUE VENUES提供）

▲佐原歷史街區。（圖／VMG HOTELS & UNIQUE VENUES提供）

▲▼香取神宮。（圖／北總四都市江戶紀行提供）

▲香取神宮。（圖／北總四都市江戶紀行提供）

佐原市香取神宮

佐原位於千葉縣香取市，以運河水路、木造町屋與商人文化聞名，被譽為「關東小江戶」，更是座浪漫的水鄉古鎮。香取神宮在1700年由德川幕府建造，1977年被指定為日本國家重要文化遺產，也是全日本約400座香取神社的總本社，歷史地位崇高，自古便被視為武運、勝負與國家鎮護的象徵，推薦旅客新年可以來此祈求新年平安順利。結束後，可沿小江戶古街散策，欣賞點燈與水鄉夜色，感受兼具文化底蘊與祈福儀式的新年氛圍。

▲▼成田山新勝寺。（圖／NARITA BEYOND提供）

▲成田山新勝寺。（圖／NARITA BEYOND提供）

成田山新勝寺初詣

成田山新勝寺建於西元940年，是關東代表性的初詣名所之一，與京都伏見稻荷、明治神宮並列為日本初詣三大宗教聖地。每年1月1日至3日都會吸引上百萬旅客前往參拜，信眾沿表參道為進入境內排隊祈願，並選購限定御朱印、繪馬祈求新年平安與事業順遂。

成田山新勝寺距離成田機場不遠，從機場搭乘電車僅需約10分鐘即可抵達，是旅客抵日後可立即融入日本新年文化的最佳起點。

▲▼銚子市日出。（圖／Bettei Umi To Mori提供）

▲銚子市日出。（圖／Bettei Umi To Mori提供）

銚子市迎曙光 

位於關東最東端的銚子市，是日本最早迎接新年陽光的地點之一。元旦清晨，大批旅客前往犬吠埼燈塔與臨海步道等待海平面緩緩升起的第一縷曙光，象徵新一年吉兆與希望降臨。旅客看日出之餘也能順遊銚子溫泉，透過泡湯驅走寒意，是最療癒也最具儀式感的迎新方式。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 東京旅遊 關東旅遊 千葉旅遊 日本旅遊 2026新年 亞洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

推薦閱讀

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

義大新設施啟用　六福村大怒神將換臉

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

添好運1月續推港點吃到飽

獨／陽明山「S形落羽松秘境」重啟

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366