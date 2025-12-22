高雄然一酒店開幕！改名4個月「住房暴增2.5倍」穩坐最高房價

▲高雄然一酒店今日正式剪綵開幕，目前仍是高雄客房定價最高飯店。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄御盟集團旗下的「晶英國際行館」在今年8月加入萬豪國際集團奢華系列「The Luxury Collection」，命名為「THE AMNIS 然一酒店」，今（22）日正式開幕。御盟集團創辦人邵永添表示，加入國際品牌才4個月，住房率就暴增2.5倍，去年住房率不到四成，今年已突破七成，相信不到一年，營收就會翻3倍以上。

萬豪國際集團旗下飯店大致分類為奢華、高級、精選服務及其他4個系列，每個市場旗下品牌都有其獨特風格，「The Luxury Collection 」則屬於奢華系列，這是全台第132家、全台第一家聚點。「THE AMNIS 然一酒店」為御盟集團自創命名品牌，取自拉丁文的「河流」的意思，寓意為「天然一體、和諧共生」，雖掛上萬豪軟品牌，但仍能保留自有品牌藝術特色，目前客房定價仍是高雄最高。

▲THE AMNIS然一酒店全館僅147間客房，房型自18坪起跳。（圖／業者提供）



高雄市副市長李懷仁表示，然一酒店的落成象徵高雄具備足夠的觀光消費潛力與產業動能，隨著演唱會經濟、會展經濟、金融資產管理與半導體產業持續發展，搭配山海河港交織的城市景觀，將持續吸引全球高端旅客造訪高雄。

▲萬豪國際台灣市場區域總經理Bastien Giannetti。（圖／記者許宥孺攝）



萬豪國際台灣市場區域總經理Bastien Giannetti表示，然一酒店的開幕對高雄與萬豪國際皆具指標意義，也再次展現萬豪對高雄長期發展的承諾。

御盟集團暨然一酒店創辦人邵永添總裁表示，深耕此地20年，見證高雄從荒蕪走向繁盛，他憑藉持之以恆的信念與團隊努力，最終獲得萬豪國際集團肯定，站上萬豪全世界最頂尖的品牌之一，然一酒店走的是藝術酒店，每個房間、空間的藝術品都得到萬豪的肯定，代表高雄不是文化沙漠，藝術、餐廳、飯店都受到國際的肯定。

▲御盟集團暨然一酒店創辦人邵永添總裁。（圖／記者許宥孺攝）

邵永添透露，晶英國際行館開幕第一年住房率僅17%、第2年25%，去年則是不到4成，加入萬豪體系才4個月，住房率就暴增2.5倍，今年已突破7成，光是今年12月訂房數就突破3000間，他有信心，不到一年，營收就會翻3倍以上。他舉例，大型國際集團商務客與萬豪總部都有簽約，若沒有加入國際品牌的話，國際商務客根本進不來，這個趨勢無法擋，既然要加盟就是找最好、最高端的品牌，還能保留自己創立的品牌，這才是最珍貴的。

先前，晶英國際行館定位是金字塔頂端客群，希望給予旅客安寧的住宿環境，因此公告不接待10歲以下兒童入住，邵永添表示，此規定仍不會改變，雖然這幾年被罵得很慘，但他仍選擇走這條路，高雄還是有很多五星級酒店有招待10歲以下兒童。

▲御盟集團創辦人邵永添、高雄市觀光局長高閔琳。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼全球第132家 The Luxury Collection 落點台灣。（圖／記者許宥孺攝）