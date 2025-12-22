ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園景觀餐廳過節！秘境20株落羽松林正耀眼　歐式木屋滿滿聖誕紅

▲悠然秘境小屋落羽松。（圖／業者提供）

▲悠然秘境小屋落羽松此刻正紅。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

隨著時光的沉澱，全台各地的落羽松逐步換上新裝，桃園復興區「悠然秘境小屋」內，沿池畔種植落羽松，20棵高大松林暈染上金橘色調，觀賞期約2至4周。除了在優美環境喝下午茶，小屋也提供麻油松阪豬肉餐、打拋豬肉餐。

▲悠然秘境小屋落羽松。（圖／業者提供）

▲旅人可以坐在錦鯉悠遊的池畔，啜飲咖啡、茶品，享受幽靜的氛圍。（圖／業者提供）

「悠然秘境小屋」大約有20棵落羽松，每年變色的時間約落在12月底，觀賞期持續2至4星期不等，而加拿大黃楓已落葉。旅人可以坐在錦鯉悠遊的池畔，啜飲咖啡、茶品，享受幽靜的氛圍。店主王俊偉表示，今年有隱藏版的麻油松阪豬肉餐、打拋豬肉餐，滿足想大快朵頤的旅客。

▲悠然秘境小屋落羽松。（圖／業者提供）

▲▼麻油松阪豬肉餐；打拋豬肉餐。（圖／業者提供）

▲悠然秘境小屋落羽松。（圖／業者提供）

小屋不只有落羽松，也以櫻花聞名。王俊偉透露，2000棵不同品種櫻花，落在2月開花，其中，停車場的4、5棵山櫻花最早開，再來是前段的八重櫻跟上面粉色的吉野櫻，園區最上方還有一小部分的富士櫻最晚盛放。不過，往年僅收50元清潔費，他指出，明年會調漲參觀費用，詳情將在1月中對外公告。

▲桃園復興區的「悠然秘境小屋」櫻花盛開。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園復興區「悠然秘境小屋」每年2月櫻花盛開。（資料照／記者彭懷玉攝）

此外，悠然秘境小屋與Yen嚴咖啡、貳柒咖啡攜手，推出「復興咖啡三色調」活動，期間內隨意找一家當起點，消費後打卡出示給店家，即可拿到一張紀念明信片，在蒐集蓋滿3顆章的明信片後，店家會免費幫忙寄出。業者指出，希望藉活動將感動、祝福傳遞給自己或親友。

▲普拉多山丘假期景觀餐廳民宿。（圖／翻攝自Facebook／普拉多山丘假期景觀餐廳民宿）

▲普拉多山丘以成片聖誕紅迎賓。（圖／翻攝自Facebook／普拉多山丘假期景觀餐廳民宿）

另外，隨著聖誕節腳步接近，「普拉多山丘假期」以成片聖誕紅迎賓，並搭配彩球、戴著毛帽的小精靈等節慶裝飾，讓原本充滿歐洲風情的餐廳民宿化身夢幻耶誕場景。旅客可依偎壯闊山景，遠眺層層雲霧，在寬敞舒適的空間中品嚐馬告燉牛肉、七彩米香魚等在地料理，度過溫馨的節慶時光。

▲普拉多山丘假期民宿。（圖／記者彭懷玉攝）

▲普拉多山丘假期民宿以歐式風格打造，並妝點上大量植栽，十分好拍。（資料照／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 花海旅遊 悠然秘境小屋 台七線 落羽松 普拉多山丘假期 Yen嚴咖啡 貳柒咖啡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【米克斯趴車窗邊撒嬌】下秒2汪接連跳進車內男嚇傻XD

推薦閱讀

好市多拿鐵、美式降價10元！披薩也變便宜　業者：長期優惠

好市多拿鐵、美式降價10元！披薩也變便宜　業者：長期優惠

落羽松秘境藏桃園　景觀餐廳過耶誕

落羽松秘境藏桃園　景觀餐廳過耶誕

7-11熱拿鐵買1送1、全家第二杯10元　超商寄杯優惠一次看

7-11熱拿鐵買1送1、全家第二杯10元　超商寄杯優惠一次看

百年台鐵老宿舍變身深夜關東煮！

百年台鐵老宿舍變身深夜關東煮！

首爾2個夢幻聖誕打卡點　再搭熱氣球看夜景

首爾2個夢幻聖誕打卡點　再搭熱氣球看夜景

吳伯良談服務心法：靠服務也能賺錢

吳伯良談服務心法：靠服務也能賺錢

虹夕諾雅攜手百年品牌推限定企畫

虹夕諾雅攜手百年品牌推限定企畫

藏壽司x三麗鷗家族聯名扭蛋12/26登場

藏壽司x三麗鷗家族聯名扭蛋12/26登場

苗栗最新「波感溫室、英式花園」開箱

苗栗最新「波感溫室、英式花園」開箱

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「牛室炙燒牛排」林口、板橋店今熄燈

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

藏壽司x三麗鷗家族聯名扭蛋12/26登場

解鎖老北投人古早味記憶！7家老字號

大阪快閃2萬有找　日本折扣季划算又好玩

秘境美術館藏身苗栗　參觀需預約

全球極光大爆發　晚鳥優惠倒數搶

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行

保證出團不必等　你的假期就該準時啟程

雞湯大叔南西店「一日所得」捐受害家屬　用餐再贈布朗尼

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

好市多拿鐵、美式降價10元！披薩也變便宜　業者：長期優惠

落羽松秘境藏桃園　景觀餐廳過耶誕

7-11熱拿鐵買1送1、全家第二杯10元　超商寄杯優惠一次看

百年台鐵老宿舍變身深夜關東煮！

首爾2個夢幻聖誕打卡點　再搭熱氣球看夜景

吳伯良談服務心法：靠服務也能賺錢

虹夕諾雅攜手百年品牌推限定企畫

藏壽司x三麗鷗家族聯名扭蛋12/26登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366