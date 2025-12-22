桃園景觀餐廳過節！秘境20株落羽松林正耀眼　歐式木屋滿滿聖誕紅

▲悠然秘境小屋落羽松此刻正紅。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

隨著時光的沉澱，全台各地的落羽松逐步換上新裝，桃園復興區「悠然秘境小屋」內，沿池畔種植落羽松，20棵高大松林暈染上金橘色調，觀賞期約2至4周。除了在優美環境喝下午茶，小屋也提供麻油松阪豬肉餐、打拋豬肉餐。

▲旅人可以坐在錦鯉悠遊的池畔，啜飲咖啡、茶品，享受幽靜的氛圍。（圖／業者提供）

「悠然秘境小屋」大約有20棵落羽松，每年變色的時間約落在12月底，觀賞期持續2至4星期不等，而加拿大黃楓已落葉。旅人可以坐在錦鯉悠遊的池畔，啜飲咖啡、茶品，享受幽靜的氛圍。店主王俊偉表示，今年有隱藏版的麻油松阪豬肉餐、打拋豬肉餐，滿足想大快朵頤的旅客。

▲▼麻油松阪豬肉餐；打拋豬肉餐。（圖／業者提供）

小屋不只有落羽松，也以櫻花聞名。王俊偉透露，2000棵不同品種櫻花，落在2月開花，其中，停車場的4、5棵山櫻花最早開，再來是前段的八重櫻跟上面粉色的吉野櫻，園區最上方還有一小部分的富士櫻最晚盛放。不過，往年僅收50元清潔費，他指出，明年會調漲參觀費用，詳情將在1月中對外公告。

▲桃園復興區「悠然秘境小屋」每年2月櫻花盛開。（資料照／記者彭懷玉攝）



此外，悠然秘境小屋與Yen嚴咖啡、貳柒咖啡攜手，推出「復興咖啡三色調」活動，期間內隨意找一家當起點，消費後打卡出示給店家，即可拿到一張紀念明信片，在蒐集蓋滿3顆章的明信片後，店家會免費幫忙寄出。業者指出，希望藉活動將感動、祝福傳遞給自己或親友。

▲普拉多山丘以成片聖誕紅迎賓。（圖／翻攝自Facebook／普拉多山丘假期景觀餐廳民宿）



另外，隨著聖誕節腳步接近，「普拉多山丘假期」以成片聖誕紅迎賓，並搭配彩球、戴著毛帽的小精靈等節慶裝飾，讓原本充滿歐洲風情的餐廳民宿化身夢幻耶誕場景。旅客可依偎壯闊山景，遠眺層層雲霧，在寬敞舒適的空間中品嚐馬告燉牛肉、七彩米香魚等在地料理，度過溫馨的節慶時光。

▲普拉多山丘假期民宿以歐式風格打造，並妝點上大量植栽，十分好拍。（資料照／記者彭懷玉攝）