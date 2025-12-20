ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

米其林一星 La Vie 推新菜！屏東乳豬入菜　6道式套餐4千元有找

▲米其林一星 La Vie 推新菜！屏東乳豬入菜　6道式套餐4千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲米其林一星 La Vie 推新菜，屏東乳豬入菜，6道式套餐4千元有找。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

今年新摘下米其林一星的「La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳」，在時序入冬之際，主廚Xavier選用屏東乳豬、法國海魚、嘉義鵪鶉與鱈魚白子等海陸食材，搭配蕪菁、毛豆與菊芋等當令鮮蔬，推出全新冬季菜單，9道式套餐每人6288+10%，6道式季節套餐每人3888+10%。

▲米其林一星 La Vie 推新菜！屏東乳豬入菜　6道式套餐4千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲櫻桃番茄｜胭脂蝦｜‘綠’芥末。

冬季氣息籠罩大地，相較於春夏講究明媚躍動的料理語言，La Vie餐廳本季菜單將焦點轉向稠密與飽滿，主廚Xavier提及，夏季料理講求俐落分明的口感，而冬季則更著重於包覆味蕾的飽滿感受，例如「櫻桃番茄｜胭脂蝦｜‘綠’芥末」，便是運用番茄凍與龍蒿冰淇淋等清爽元素，但卻呈現黏稠密實口感，勾勒濃郁食感輪廓。

▲米其林一星 La Vie 推新菜！屏東乳豬入菜　6道式套餐4千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲法國鱸魚｜章魚｜紅酒奶油醬汁。

同樣思維也體現於「法國鱸魚｜章魚｜紅酒奶油醬汁」，捨棄慣用的白酒奶油醬汁，改以更濃重、更適合冬令的紅酒基底，醬汁絲滑柔細，與鮮腴多汁的魚肉脂香交織，並搭配椰奶芹菜根泥、紫米與紫洋蔥。

▲米其林一星 La Vie 推新菜！屏東乳豬入菜　6道式套餐4千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲鮟鱇魚肝小塔（前）。

整套菜單以「節慶感」發想，主廚Xavier勇於跳脫地域框架，選用屏東乳豬、嘉義鵪鶉等在地肉品，亦保留歐陸優質海鮮，靈巧運用台灣饕客熟悉的日式食材：鮟鱇魚肝與鱈魚白子，開胃小點「鮟鱇魚肝小塔」先經煙燻，再浸漬於紅酒、紅波特酒、昆布、杜松子與白胡椒製作的高湯，內餡由櫻桃與昆布製成，外層覆以紅酒昆布果凍，並搭配薄脆塔殼。

▲米其林一星 La Vie 推新菜！屏東乳豬入菜　6道式套餐4千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲屏東乳豬｜蕪菁｜毛豆。

主菜「屏東乳豬｜蕪菁｜毛豆」選用約5公斤屏東乳豬，運用肩、腿與肋排3個部位來展現不同風味；肩肉油封後煎至表皮酥脆；腿經鹽水泡製、風乾數日，凝聚香氣後煎烤；肋排粗鹽醃製再煎烤，呈現細緻肉質與純粹滋味。搭配柴魚昆布高湯燉煮蕪菁，中心內餡為拌炒毛豆、鹹檸檬與黑胡椒，輔以馬約蘭油、黑橄欖油及發酵杏桃蒜泥醬汁。

此外，新菜單也融入韃靼蕎麥、斯貝特小麥、榛果與油芒等穀物與堅果元素，特別是深受顧客喜愛的自製麵包，以台灣原生種油芒經過焙炒，再混合裸麥麵粉，製成外皮酥脆、內裡扎實的油芒酸種麵包，伴隨自然發酵的酸香與穀物暖韻，烘托出歐陸冬季特有的暖和馨香。

▲米其林一星 La Vie 推新菜！屏東乳豬入菜　6道式套餐4千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲甜點「榛果｜西洋梨｜羅克福起司」。

主廚Xavier獨特的酸味標幟，也蘊藏於各道菜色之中，透過各類果蔬天然、醃漬或發酵的酸度，讓濃稠深沉的風味，保有通透與平衡。例如，明亮清酸的番茄大黃夾心軟糖、鱈魚白子的醃漬紅心大根、法國海魚點綴的醋漬紅洋蔥、鵪鶉中的醃漬南瓜與和歌山代代橙汁（だいだい），以及乳豬醬汁中的發酵杏桃等，顛覆冬季料理必然厚重肥膩的印象。

▲方蒔冬季菜單-冬藏珍味-澎湖明蝦、發酵玉米、紅藜麥、豆腐乳、青花椒。（圖／方蒔提供）

▲方蒔冬季菜單-冬藏珍味-澎湖明蝦、發酵玉米、紅藜麥、豆腐乳、青花椒。（圖／方蒔提供）

另外，今年榮獲米其林一星及服務大獎的「方蒔 the FRONT HOUSE」法式料理餐廳，日前推出全新冬季菜單，蔡中和主廚表示，冬季菜單橫跨聖誕節與農曆春節兩個中西重要節慶，故以「冬藏・團圓・家鄉」為核心概念，將故鄉澎湖冬日豐饒海鮮土魠魚、青海菜、明蝦，以及高雄美濃白玉蘿蔔，金桔、草莓等當令在地食材收攏入菜。

▲方蒔冬季菜單-澎湖白金-澎湖北海手釣土魠、澎湖望安酸瓜、蘋果、刺蔥、烏魚子。（圖／方蒔提供）

▲方蒔冬季菜單-澎湖白金-澎湖北海手釣土魠、澎湖望安酸瓜、蘋果、刺蔥、烏魚子。（圖／方蒔提供）

開胃前菜到甜點均大量運用發酵、醃漬等澎湖冬存食智慧，搭配風乾、煙燻、熟成技法，過年家鄉餐桌必備的澎湖白金「土魠魚」、岳父拿手的刈菜鴨湯、麻豆特產柚子蔘、府城的紅糟牛肉、與潮州熱冷冰，冬季套餐3580元起，共9道料理，另附精品茶或咖啡。

關鍵字： 美食雲 米其林一星 La Vie

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【會跑的1個億】台灣路上驚見Mercedes-AMG One！被超跑震驚到只剩語助詞

推薦閱讀

高雄義大世界跨年交管、免費接駁攻略

高雄義大世界跨年交管、免費接駁攻略

紐西蘭超值觀星飯店！5分鐘到牧羊人教堂

紐西蘭超值觀星飯店！5分鐘到牧羊人教堂

新竹小資約會提案！入住1300元大浴缸房

新竹小資約會提案！入住1300元大浴缸房

快訊／中山站耶誕燈飾今起關閉3天

快訊／中山站耶誕燈飾今起關閉3天

壽司郎宣布進駐微風南山

壽司郎宣布進駐微風南山

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行

雪梨邦代海灘2大跨年活動取消

雪梨邦代海灘2大跨年活動取消

2處森林系至高點「賞101跨年煙火」

2處森林系至高點「賞101跨年煙火」

小湯圓奶茶2杯99元！手搖飲優惠懶人包　粉粿金萱買1送1

小湯圓奶茶2杯99元！手搖飲優惠懶人包　粉粿金萱買1送1

審計新村抹茶秘境！千層蛋糕能自選濃度

審計新村抹茶秘境！千層蛋糕能自選濃度

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

秘境美術館藏身苗栗　參觀需預約

快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

快訊／中山站耶誕燈飾今起關閉3天

7種肉品＋蝦仁花枝滑吃到飽「400有找」

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

板橋佛心排餐300元起爽嗑海鮮自助吧

福岡星野集團新飯店每晚1340元起

葉菊蘭帶領圓山飯店華麗轉身

果然匯台北新光站前店12/23開幕

高雄LaLaport明年開幕

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

高雄義大世界跨年交管、免費接駁攻略

紐西蘭超值觀星飯店！5分鐘到牧羊人教堂

新竹小資約會提案！入住1300元大浴缸房

快訊／中山站耶誕燈飾今起關閉3天

壽司郎宣布進駐微風南山

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行

雪梨邦代海灘2大跨年活動取消

2處森林系至高點「賞101跨年煙火」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366