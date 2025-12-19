「高雄LaLaport」明年開幕！有270間店、全台首座Arte Museum

▲高雄LaLaport最快明年開幕。（圖／三井不動產集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

三井不動產集團宣布，旗下知名商場「LaLaport」進駐高雄，於今（19日）舉辦上樑儀式，目標2026年開幕。高雄LaLaport最大亮點，是全球矚目的沉浸式藝術先驅「ARTE MUSEUM」進駐，透過五感體驗打造全新沉浸式展覽。

▲高雄LaLaport室內空間示意圖。

高雄LaLaport落腳於高雄鳳山，鄰近衛武營，是全台第三間LaLaport。商場規劃270間店鋪進駐，預計有國際性流行品牌、日系排隊美食與國內外知名餐飲、生活消費性品牌，與大型娛樂設施等進駐，以及符合高雄地區消費者所喜愛、生活所需的品牌商品。

▲▼風靡海外的「Arte Museum」也將進駐高雄LaLaport。

高雄LaLaport另一大亮點，就是引進知名沉浸式藝術先驅「ARTE MUSEUM」進駐商場內。「ARTE MUSEUM」由韓國知名數位設計創意團隊「d’strict」打造， 是一座將藝術、科技與自然融合的沉浸式媒體藝術館。自2020年9月在韓國濟州開幕以來，目前全球共有8間藝術館，而世界最大的ARTE MUSEUM則在釜山，亦是近年台灣旅客到釜山旅遊必去景點。

▲未來旅客不用出國，在高雄就能感受「Arte Museum」的魅力。

「ARTE MUSEUM」以震撼的視覺影像、聲音效果以及與作品相呼應的專屬香氛設計，透過五感體驗、數位媒體藝術並結合在地化元素，打造獨特的沉浸式展覽，讓台灣民眾未來到高雄就能感受其魅力，也為港都注入全新藝術文化創作能量。

▲「focus 13珊瑚廣場」即將試營運 。（圖／記者張雅雲攝）

而由台南林百貨南下在高雄流行音樂中心珊瑚礁群打造的新商場「focus 13珊瑚廣場」，將於12月24日試營運，於當天下午5點開放一般民眾入場。

商場佔地約2100坪，共兩層樓，並集結多個質感品牌，包括人氣丹麥設計品牌「HAY」進駐，也是該品牌首次在南部打造實體店面，其他品牌還有香氛品牌 TORi BEAUTY、包包品牌 CHIAZHI LAB等。