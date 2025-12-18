ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「新北人氣節慶」日期全公布　淡水聖誕、天元宮櫻花季亮點一覽

▲淡水無極天元宮三色櫻,淡水無極天元宮點燈,櫻花,夜櫻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲每當淡水無極天元宮三色櫻2月初綻放時，新北市景觀處將舉辦夜櫻季。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

新北市觀旅局公布「2025新北感溫祭」即日起至明年3月亮點活動，其中，淡水聖誕燈飾將在12月20日點亮，天元宮櫻花季預計在明年2月2日登場，緊接著有大都會公園的新北燈會、平溪天燈節，各大節慶日期出爐，民眾不妨記進行事曆。

「2025微笑山線大縱走尋寶集章任務」即日起至2026年4月30日登場，結合數位科技與實體步道，在步道中蒐集寶石徽章，體驗親近自然的樂趣。

▲淡水情人橋,淡江大橋,淡水福容大飯店,淡水夕照,淡水夕陽,淡水旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲跨年重頭戲「閃耀新北1314跨河煙火」將首次以淡江大橋為主角。（圖／記者彭懷玉攝）

節慶亮點方面，跨年重頭戲「閃耀新北1314跨河煙火」首次以淡江大橋為主角，13分14秒高空煙火預計於12月31日晚間8點26分在淡水河施放，淡水、八里民眾都看得到，結合音樂演出、市集與親子互動活動。

同時，「2025光映淡水」即日起至2026年2月間於淡水紅毛城及周邊古蹟展出，今年以生肖「白日夢的馬」作為裝置主體，打造兼具藝術性與參與感的藝術作品。跨年期間，另規劃市集音樂會、文化走春活動，是冬季夜遊淡水的必訪行程。

▲淡水無極天元宮三色櫻,淡水無極天元宮點燈,櫻花,夜櫻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲淡水無極天元宮預計於2026年2月2日至2月15日點燈。（資料照／記者彭懷玉攝）

進入農曆年後，賞花與燈會接力登場。「2026花見櫻花季」預計於2026年2月2日至2月15日在天元宮舉辦，結合櫻花美景、夜間光影與手作體驗，營造沉浸式夜櫻體驗；「2026新北燈會」則於2月20日至3月8日開催，匯集主題燈區、光藝術裝置與藝文演出，成為春節後重要旅遊焦點。

▲新北市長侯友宜出席平溪天燈節，帶領貴賓施放四款特色主燈。（圖／記者林敬旻攝）

▲享譽國際的節慶「平溪天燈節」同樣不缺席。（資料照／記者林敬旻攝）

享譽國際的節慶「平溪天燈節」同樣不缺席，會在明年2月至3月間登場，少不了多場天燈施放、在地文化與觀光遊程，讓國內外遊客趁節慶時走入在地。

▲大板根渡假酒店,沐舍溫泉渡假酒店。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼沐舍溫泉渡假酒店以北海岸稀有的海底硫磺泉為泉源；大板根渡假酒店坐落於亞熱帶雨林中，擁有獨特森林溫泉。（圖／新北市觀旅局提供）

▲大板根渡假酒店,沐舍溫泉渡假酒店。（圖／新北市觀旅局提供）

觀旅局表示，冬季旅遊也結合溫泉推出「新北感溫護照集章活動」，於12月19日至2026年4月1日開跑，旅客只要在烏來、金山、萬里等合作業者泡湯、住宿或消費，即可集章參加抽獎，獎項包括iPhone 17、烏來蘇卡利漫活與大板根森林溫泉酒店住宿券等；另外，北觀處與多家溫泉業者加碼贊助，提供近90張泡湯、住宿及體驗好禮。

關鍵字： 新北市旅遊 2025新北感溫祭 新北市旅遊 淡水旅遊 閃耀新北 1314跨河煙火 跨年煙火 新北市活動

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

推薦閱讀

「新北人氣節慶」日期、亮點公布

「新北人氣節慶」日期、亮點公布

爭鮮吃得到麻油雞湯麵

爭鮮吃得到麻油雞湯麵

台南人氣甜點店「克林姆之屋」宣布歇業

台南人氣甜點店「克林姆之屋」宣布歇業

台北「看飛機起降」首選！免預約免門票

台北「看飛機起降」首選！免預約免門票

去年國旅達2.2億旅次　交長籲：應更重視品質及產值

去年國旅達2.2億旅次　交長籲：應更重視品質及產值

乾杯新品牌「牛舌佑介」12/21開幕

乾杯新品牌「牛舌佑介」12/21開幕

快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

南部人衝了！捷星日本「高雄＝東京」今首航

南部人衝了！捷星日本「高雄＝東京」今首航

太麻里至高點喝咖啡、俯瞰太平洋！

太麻里至高點喝咖啡、俯瞰太平洋！

茶湯會推「財神爺、月老」聯名飲料杯　冬季限定草莓系列回歸

茶湯會推「財神爺、月老」聯名飲料杯　冬季限定草莓系列回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

果然匯台北新光站前店12/23開幕

台南人氣甜點店「克林姆之屋」宣布歇業

六本松壽喜吃到飽燒進駐信義A19

快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

秘境美術館藏身苗栗　採預約制免收費

戰備物資重鎮轉型觀光工廠！羊肉爐紅燒牛變罐頭　免費無限試吃

關西仙草花秘境滿開！下周前最美

板橋隱世咖啡館！鑽進窄巷二樓才能找到

紅豆食府信義店推「868元吃到飽」

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

「新北人氣節慶」日期、亮點公布

爭鮮吃得到麻油雞湯麵

台南人氣甜點店「克林姆之屋」宣布歇業

台北「看飛機起降」首選！免預約免門票

去年國旅達2.2億旅次　交長籲：應更重視品質及產值

乾杯新品牌「牛舌佑介」12/21開幕

快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

南部人衝了！捷星日本「高雄＝東京」今首航

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366