爭鮮新推麻油雞湯麵　聖誕盲盒「吃壽司時同步抽禮物」

▲爭鮮12月23日登場的「台味熱情 火熱應援」聚焦台式風味。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

爭鮮迴轉壽司12月23日推出全新菜色「台味熱情 火熱應援」，首次將日式料理結合台灣冬季進補聖品「麻油」，端出現點現做麻油雞湯麵與一系列台味暖食。同時，爭鮮也推出「聖誕驚喜盲盒」，禮物直接從迴轉台轉出來，替歲末聚餐增添拆禮物的驚喜感。

▲暖冬麻油雞湯麵。（圖／爭鮮提供）

12月23日登場的「台味熱情 火熱應援」聚焦台式風味，「暖冬麻油雞湯麵」主打現點現做，日式湯頭融合黑麻油香氣；「暖麻油伊比利豬」則把進補元素帶進壽司，伊比利豬搭配鴻喜菇，遇上麻油後香氣更上一層；「暖麻油松露和牛」則以和牛油脂結合麻油與松露的多層次香氣。

▲暖麻油松露和牛。（圖／爭鮮提供）

此外，還有多款熱食小點，像是香氣濃郁的「暖蒸酒香花蛤菇」、保留魷魚彈牙口感的「暖魷一夜干」（迴轉限定門市販售），以及鹹香明太子搭配綿密洋芋的「暖焗明太子洋芋」（PLUS限定）。

▲爭鮮聖誕盲盒，吃壽司同步抽禮物。（圖／爭鮮提供）



而今年聖誕檔期，爭鮮首度嘗試互動式餐飲體驗，推出「聖誕驚喜盲盒」活動，12月22日至28日限定，只要看到迴轉台上有盲盒盤（每盤30元），就能直接取下，在吃壽司時同步抽禮物，內容物完全保密，搭配迴轉台不斷轉動，每一圈都有可能出現意想不到的驚喜。

▲壽司郎極上鮪魚大腹。（圖／記者黃士原攝）

另外，新北三重地區也有壽司郎，將於12月20日進駐三重CITYLINK，開幕前7天極上鮪魚大腹特價40元，12月27日至明年1月2日，生鮭魚1貫、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都只要30元，同時12月26日前消費滿額，結帳時出示FB按讚畫面，1個讚可折價40元，2個折80元。

此外，12月20日起在結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費滿300元以上，即贈三重CITYLINK店限定資料夾1個。12月26日之前，於結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費每滿300元以上，出示一個讚可折價40元，600元出示兩個讚可折價80元。單筆滿300元同時還能獲贈壽司郎折價券小卡1張，使用時間為12月27日至明年1月30日。