台南人氣甜點店「克林姆之屋」宣布歇業　招牌楓糖千層成絕響

▲克林姆之屋的楓糖千層蛋糕。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

「克林姆之屋」是一家在台南經營21年的烘焙甜點店，其中以千層蛋糕最受歡迎，不過業者今日公告，由於老闆決定退休，西門店明天熄燈，而河中店也只營業到明年的1月31日。

克林姆之屋是台南知名手工蛋糕與甜點店，開業已有21年，主要供應千層蛋糕、生日蛋糕、彌月蛋糕、手工餅乾等產品，其中以千層蛋糕最受當地人推崇，口味有經典不敗的楓糖千層、冬季必吃的草莓千層、水果千層、紅茶千層、巧克力千層等。

▲草莓黑森林蛋糕。（圖／取自克林姆之屋臉書）

克林姆之屋今年9月新開了河中店，也重新開放了內用空間，但才經過3個月，店家卻在今日宣布將於明年1月31日結束營業，西門店只營業到明天，12月20日之後所有營業與服務將移至河中店，並一路陪大家到1月31日。

歇業消息傳出後，讓許多老客人覺得驚訝，有人說「好意外～河中門市也開幕沒有很久」、「天啊，最愛的楓糖千層再也吃不到了」、「可惜了！第一個讓我驚艷的千層蛋糕」、「十幾年來每年生日固定吃你們家的千層」。小編也留言表示，歇業主因是「我們老闆要退休啦」。

▲內科的Moooon River營業15年，宣布熄燈。（圖／翻攝臉書／Moooon River Cafe & Books）

另外，位於台北市內湖區瑞光路的Moooon River Cafe＆Books，近日由負責人對外公告，因股東異動因素，店家將於明年1月底告一段落，結束長達15年的經營歷程。消息曝光後，引發不少老顧客不捨，也為內湖科技園區少見的獨立書店寫下階段性句點。

Moooon River Cafe＆Books鼓勵顧客若對店內水果煮、英式奶茶、青醬野菇鮭魚燉飯、紅酒燉牛肉、蜂蜜芥末菠菜雞三明治及藍莓鬆餅等餐點有所想念，可於1月底前再度造訪。同時也透露，希望這次為階段性告別，若有人有意接手品牌或店面，歡迎主動聯繫，讓Moooon River有機會邁向下一個篇章。
 

關鍵字： 美食雲 歇業 結束營業 克林姆之屋

【回應賴卓成語】蔣萬安：對民進黨才忍無可忍、在野獨裁從沒聽過

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

