小湯圓奶茶2杯99元！手搖飲優惠懶人包　粉粿金萱買1送1

▲多家手搖飲持續推出優惠。（示意圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

周末點杯手搖飲犒賞自己。《ETtoday新聞雲》整理手搖飲限定優惠，CoCo則推小湯圓奶茶2杯99元、麻古茶坊粉粿金萱買1送1再送保冷袋、可不可熟成紅茶也推3大飲品買1送1優惠。

▲CoCo小湯圓奶茶2杯特價99元。（圖／CoCo提供）

●茶湯會

茶湯會12月25日前「草莓系列第2杯75折」，於街邊門市購買草莓翡翠珍珠奶綠、草莓四季春拿鐵，可享任選第2杯75折，每人限購2組。

●鮮茶道

鮮茶道12月29日前「聖塔路黑可可」、「嫩芽茉莉輕乳茶」同品項買1送1，各門市售完為止。

●麻古茶坊

麻古茶坊12月30日前祭出「買1送2」優惠，凡透過Uber Eats下單「粉粿金萱」可享大杯買1送1，再送雙杯保冷袋1個，數量有限、送完為止。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶12月30日前於Uber Eats推「3大飲品買1送1」，品項有「穀奈輕纖茶」、「穀奈冷露」、「穀奈歐蕾」，限同品項，每筆訂單最多買5送5；加碼下單滿399元現折60元，實際優惠內容依APP為主。

●Mr.Wish

Mr.Wish12月31日前於Uber Eats推「五窨系列同品項買1送1」優惠，品項包括「五窨初茉綠茶」、「五窨粉粿奶綠」，各門市售完為止。

●CoCo

CoCo12月31日前「小湯圓奶茶（L）2杯99元」，現省21元，至門市或使用線上都可訂下單皆享優惠，提醒商場門市、部分門市無售該品項，各門市售完為止。