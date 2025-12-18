乾杯新品牌「牛舌佑介」12/21開幕　定食套餐最低390元

▲乾杯集團「牛舌佑介」12/21開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

乾杯集團全新品牌「牛舌佑介」炭火燒牛舌定食專賣店12月21日在統一時代百貨B2正式開幕，主打新仙台風格、最低390元就能享用牛舌定食，開幕首週到店消費，還可獲贈1份「和牛牛雜煮」。

始於台灣人對牛舌的熱愛，牛舌佑介藉由乾杯集團全牛利用的供應優勢，以390元起的親民定位，就能享用牛舌定食套餐，除了主角牛舌，同時附上山藥泥、麥飯、牛尾湯，以及2種配料與5款沾醬，增添了清爽和平衡，也兼顧了優質蛋白與膳食纖維的攝取。

▲牛舌佑介價格最低的「赤身牛舌定食」，390元。（圖／記者黃士原攝）

2種配料分別是南蠻漬與白菜淺漬，5款風味沾醬包括清新的希臘檸檬鹽、帶有日式香氣的九州柚子胡椒、生芥末、富有層次的自家秘製生七味醬、鹽蔥醬。

主打的「牛舌定食系列」共有3款，入門款「牛舌赤身」屬於牛舌前段，清爽低脂、爽脆彈牙，價格最為親民，售價390元+10%。「上選牛舌」使用中段部位，同時擁有爽脆彈性與柔嫩口感，售價550元+10%。「特選牛舌」則是用到一頭牛僅有兩片的根部，口感柔嫩軟腴，售價590元+10%。

▲特選牛舌使用的是一頭牛僅有兩片的根部。（圖／記者黃士原攝）

牛舌佑介也推出雙拼定食組合，可一次品嚐兩種風味，像是牛舌雙拼、上選牛舌+和牛牛五花、A5紐約客牛排+伊比利豬本日部位。而定食基礎上，還可加點「和牛牛雜煮」等風味單品。

▲定食除了牛舌，還有山藥泥、麥飯、牛尾湯，以及2種配料與5款沾醬。（圖／記者黃士原攝）

慶祝牛舌佑介開幕，12月21日至28日到店消費，追蹤官方 Facebook或Instagram並打卡，即可免費獲贈「和牛牛雜煮」1份；新加入乾杯集團 LINE 官方帳號「KANPAI GO！CLUB」成為會員，另可獲得「赤身牛舌」入會禮。

▲六本松壽喜燒吃到飽進駐信義A19。（圖／筑員屋提供）

另外，日本知名連鎖居酒屋「筑前屋」去年底跨海來台拓點，在台北市信義區開設的首家旗艦店已熄燈，不過位於信義A19的原址由同集團的新品牌「六本松」進駐，759元起可享壽喜燒、涮涮鍋吃到飽，明天起至12月25日試營運。

六本松與筑前屋同屬於日本筑員屋集團，主打壽喜燒吃到飽，同時還能吃到關東、關西兩種風味。關西風使用和牛牛油爆香，撒上日本三溫糖，再將和牛肉片微煎烤，最後加入日本師傅特製的壽喜燒醬汁。享用完關西風味後，可加入壽喜燒醬汁後，將時令蔬菜下鍋，以涮煮方式體驗關東風味。

除了壽喜燒，六本松同時也提供涮涮鍋，有昆布柴魚、麻辣高湯及福岡豚骨摩滋鍋等湯底可選擇。