快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

▲東京巴黎甜點推全新「富士山生泡芙」。（圖／東京巴黎甜點提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「東京巴黎甜點」將日本近期超夯「生泡芙」引進台灣，推出全新「富士山生泡芙」系列，加碼推出5款新口味生甜甜圈，12月22日起至明年1月11日於快閃店開賣，快閃首2日還有「生甜甜圈買3送1」。

東京巴黎甜點推出全新山型外觀「富士山生泡芙」，外層為酥脆泡芙殼、內層是費南雪，再擠入布蕾內餡，一顆有3種口感。

首波推出「經典原味（售價99元）」、「開心果（售價109元）」共2種口味，快閃首2日只送不賣，消費滿500元即送1顆，每日限量100名。

▲▼加碼推出全新5款生甜甜圈。

業者更推出全新5款生甜甜圈，包括「黑糖珍珠（售價85元）」、「梅酒蜂蜜（售價108元）」、「酒漬櫻桃巧克力（售價98元）」、「金莎（售價98元）」、「聖誕老公公（售價108元）」，其中聖誕老公公是以酸甜莓果內餡搭配生乳內餡，再以鮮草莓及奶油做出聖誕老人外型。快閃首2日可享「生甜甜圈買3送1」，每人限購6顆，贈送品項以價低者計。

提醒「富士山生泡芙」於快閃店結束後才會至其他門市販售，「生甜甜圈」則於12月31日起全門市上市，每日售完為止。

●東京巴黎甜點遠東SOGO台北忠孝館快閃店

快閃時間：12月22日至1月11日

營業時間：12月22日下午3時30分開始販售、其餘每日上午11時開賣（所有商品售完為止）

地點：遠東SOGO台北忠孝館1樓正門咕咕鐘前（台北市大安區忠孝東路四段45號1樓）

▲亞尼克推出全新造型生乳捲 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

亞尼克今年冬季首度推出2款全新造型生乳捲。「戀莓物語生乳捲」使用北海道奶霜、大湖香水草莓、金箔妝點在泡芙蛋糕上，內餡再捲入一顆顆草莓及奶霜、卡士達提味；另一款「威士忌巧克力生乳捲」，內餡以蜂蜜、太妃糖融入比利時貝可拉巧克力製成威士忌巧克力奶霜，頂層放上巧克力片、金箔點綴。

2款生乳捲售價皆為719元，門市限定販售。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼亞尼克草莓季推出5款新甜點 。

亞尼克今年草莓季也推出5款新甜點，「草莓迷你裸感蛋糕」選用北海道泡芙蛋糕結合卡士達、北海道奶霜，以及草莓果餡、新鮮草莓，售價198元；還有「草莓巧克力蛋糕」（售價198元）、「生乳奶蓋波士頓-新鮮草莓」（6吋售價880元）、「新鮮草莓波士頓-切片」（售價179元）、「草莓巧克力裸感蛋糕」（6吋售價1580元）。

另外，回歸的「鮮採草莓生乳捲」，每日限量300條，售完為止。