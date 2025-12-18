茶湯會推「財神爺、月老」聯名飲料杯　冬季限定草莓系列回歸

▲茶湯會插畫家「不知道同學」聯名活動。（圖／茶湯會提供，下同）

手搖飲「茶湯會」攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以財神爺、土地公、月老為靈感展開全新聯名活動，有限定神明飲料杯、茄芷袋、擺飾盲盒等周邊，明天上市，賣完為止。冬季限定草莓、燕麥系列也同步回歸。

▲有財神爺、土地公、月老神明杯。

為迎接新年，茶湯會以「財富、平安、感情」為主題結合民間信仰文化，找來「1982小時候」旗下台灣本土插畫家「不知道同學」合作，把財神爺、土地公、月老3位象徵好運的角色變身插畫形象，並融入錢幣、金元寶、如意、虎爺、桃花等元素推出聯名杯、茄芷袋與擺飾盲盒。

▲▼此次有茄芷、Q版好運壓克力擺飾盲盒周邊。

茶湯會表示，活動推出「財神爺」、「土地公」、「月老」3款神明杯，還有「財運滿滿（藍色）」、「桃花朵朵（粉色）」2款茄芷袋，門市消費享158元加購價（單買238元），以及「Q版好運壓克力擺飾盲盒」，門市消費享138元加購價（單買198元），盲盒販售，不挑款。活動明天開始，賣完為止。

▲茶湯會草莓系列、燕麥系列回歸。

茶湯會多款冬季限定系列飲品也回歸，草莓系列推出「草莓四季春拿鐵」、「草莓翡翠珍珠奶綠」，售價70元起。燕麥系列有「燕麥紅茶」、「燕麥紅茶拿鐵」、「燕麥觀音」及「燕麥觀音拿鐵」，售價45元起。

▲Mr.Wish首度找來日本京都知名設計品牌「SOU．SOU」展開聯名活動。（圖／Mr.Wish提供，下同）

另外，Mr.Wish本月17日起也展開與知名設計品牌「SOU・SOU」的聯名活動，除了限定飲料杯外，嚴選五窨（音同勳）茉莉綠茶製成2款聯名飲品，包括「五窨初茉綠茶」、「五窨粉粿奶綠」以及全新配料「焙茶粉粿」，至明年1月1日前分別可享優惠價39元、59元；至12月31日Uber Eats則推「五窨系列同品項買1送1」。

▲▼加碼推出4款聯名周邊。

業者更以SOU・SOU經典圖案包括貓、微笑、十數昆打造4款限量周邊，包括「不鏽鋼吸管杯（微笑款／貓款）」、「變色杯（微笑款）+紙提架組」、「聯名保冷袋（SO-SU-U十數昆黑款／白款）、「聯名吊飾（貓款）」，消費任一飲品即可加價購買。

▲聯名保冷袋有2款。